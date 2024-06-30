Эксперты объяснили, когда нужно поливать орхидею: обратите внимание на кору

Орхидеи известны тем, что нуждаются в особом уходе. Летом все сводится к качественному поливу.

Эксперты объяснили, что нужно всегда проверять корни растения. Если корни выглядят зелеными, а кора темная и влажная, с поливом можно подождать еще несколько дней, сообщает Express.co.uk.

Однако если они выглядят серыми, а кора сухая, значит, пора их осторожно полить. Орхидеи обычно нужно поливать раз в неделю, но летом, если это необходимо, его следует увеличить до двух раз.

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Также важно держать орхидею подальше от кондиционера. Это может быстро высушить растение. Орхидеи более активны летом, поэтому раз в месяц добавляйте сбалансированные удобрения в воду.

Дайте комнатному растению замочиться в воде по крайней мере на 20 минут или пока корни не станут зелеными. По истечении времени извлеките орхидею из воды и дайте корням полностью высохнуть, излив остатки воды из емкости. Поверните комнатное растение на декоративную керамику и повторяйте раз в неделю.

Утрата листьев или увядание листьев означает, что слишком много света, что приводит к ухудшению хлорофилла растения, здоровая орхидея имеет темно-зеленые листья.

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