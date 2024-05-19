Експерти пояснили, як просто пришвидшити висихання одягу на вулиці

Щоб висушити одяг на вулиці може знадобитися багато часу. Втім, прості поради допоможуть пришвидшити цей процес.

Зокрема, можна пришвидшити час висихання, повісивши джинси догори дном і не зачіпляючи їх у найтовстішій частині. Про це повідомляє Express.co.uk.

Так само, якщо повісити джемпери та футболки з одного боку за нижній край, вітер допоможе їм швидше висохнути. Це також запобіжить непривабливим слідам на плечах.

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Переконайтеся, що на провітрювачі також є достатньо місця. Чим більше місця, тим швидше висохне одяг. Якщо зовнішня температура 21°C, одяг висохне досить швидко.

Також важливо якомога раніше виносити одяг на вулицю, щоб отримати найкращий шанс висушити. Однак на сонці проблем виникнути не повинно, і він повинен висохнути протягом декількох годин.

Нагадаємо, ми вже писали, як полегшити процес прання постільної білизни.

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