Як відбілити постільну білизну: лайфхак від господинь

Чиста та білосніжна постільна білизна – це не лише естетична насолода, але й запорука здорового сну та гігієни. Проте, з часом білизна втрачає свій білий колір, стає тьмяною та жовтіє. Відбілювачі не завжди справляються з цією проблемою, а агресивні хімічні речовини можуть пошкодити тканину.

На щастя, існує безліч простих та безпечних способів відбілити постільну білизну за допомогою домашніх засобів, які завжди під рукою. Про це пише Телеграф.

Відбілювання аспірином

Аспірин – це не лише ліки, але й чудовий засіб для відбілювання білих тканин.

Розчиніть 1 таблетку аспірину в 1 літрі теплої води. Замочіть постільну білизну в цьому розчині на 2-3 години. Виперіть білизну як завжди.

Порада: Для профілактики можна кинути 1 таблетку аспірину в пральну машину разом з білизною.

Інші домашні засоби для відбілювання:

Лимонний сік: Додайте 1 склянку лимонного соку до води під час прання.

Оцет: Замочіть білизну в розчині води та оцту (1:1) на 30 хвилин перед пранням.

Замочіть білизну в розчині води та оцту (1:1) на 30 хвилин перед пранням. Сода: Додайте 1/2 склянки харчової соди до води під час прання.

Додайте 1/2 склянки харчової соди до води під час прання. Перекис водню: Додайте 1/2 склянки перекису водню до води під час прання.

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Загальні поради для прання білої білизни:

Стирайте білу білизну окремо: Не періть білу білизну з кольоровою, адже вона може тьмяніти.

Не перевантажуйте пральну машину: Занадто щільно завантажений барабан не дозволить воді та миючим засобам вільно проникати в тканину.

Занадто щільно завантажений барабан не дозволить воді та миючим засобам вільно проникати в тканину. Дотримуйтесь температурного режиму: Стирайте білизну при температурі, рекомендованій виробником (зазвичай 40-60°C).

Стирайте білизну при температурі, рекомендованій виробником (зазвичай 40-60°C). Використовуйте якісні миючі засоби: Вибирайте миючі засоби, спеціально призначені для прання білої білизни.

Вибирайте миючі засоби, спеціально призначені для прання білої білизни. Сушіть білизну на сонці: Сонячне світло має природний відбілюючий ефект.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете без зусиль зберегти свою постільну білизну білосніжною та свіжою протягом довгого часу, а ваш сон буде дійсно комфортним та приємним.

Нагадаємо, ми вже писали, як полегшити процес прання постільної білизни.

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