Как отбелить постельное белье: лайфхак от хозяек

Чистое и белое постельное белье – это не только эстетическое наслаждение, но и залог здорового сна и гигиены. Однако со временем белье теряет свой белый цвет, становится тусклым и желтеет. Отбеливатели не всегда справляются с этой проблемой, а агрессивные химические вещества могут повредить ткань.

К счастью, существует множество простых и безопасных способов отбелить постельное белье с помощью домашних средств, всегда под рукой. Об этом пишет Телеграф.

Отбеливание аспирином

Аспирин – это не только лекарство, но и отличное средство для отбеливания белых тканей.

Растворите 1 таблетку аспирина в 1 литре теплой воды. Замочите постельное белье в этом растворе на 2-3 часа. Выстирайте белье как обычно.

Совет: Для профилактики можно бросить 1 таблетку аспирина в стиральную машину вместе с бельем.

Другие домашние средства для отбеливания:

Лимонный сок: Добавьте 1 стакан лимонного сока в воду во время стирки.

Добавьте 1 стакан лимонного сока в воду во время стирки. Уксус: Замочите белье в растворе воды и уксуса (1:1) на 30 минут перед стиркой.

Замочите белье в растворе воды и уксуса (1:1) на 30 минут перед стиркой. Сода: Добавьте 1/2 стакана пищевой соды в воду во время стирки.

Добавьте 1/2 стакана пищевой соды в воду во время стирки. Перекись водорода: Добавьте 1/2 стакана перекиси водорода в воду во время стирки.

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Общие советы для стирки белого белья:

Стирайте белое белье отдельно: Не стирайте белое белье с цветным цветом, ведь оно может тускнеть.

Не стирайте белое белье с цветным цветом, ведь оно может тускнеть. Не перегружайте стиральную машину: слишком плотно загруженный барабан не позволит воде и моющим средствам свободно проникать в ткань.

слишком плотно загруженный барабан не позволит воде и моющим средствам свободно проникать в ткань. Соблюдайте температурный режим: Стирайте белье при рекомендованной производителем температуре (обычно 40-60°C).

Стирайте белье при рекомендованной производителем температуре (обычно 40-60°C). Используйте качественные моющие средства: Выбирайте моющие средства специально предназначенные для стирки белого белья.

Выбирайте моющие средства специально предназначенные для стирки белого белья. Сушите белье на солнце: Солнечный свет обладает естественным отбеливающим эффектом.

Следуя этим простым советам, вы сможете без труда сохранить свое постельное белье белоснежным и свежим в течение длительного времени, а ваш сон будет действительно комфортным и приятным.

Напомним, мы уже писали, как облегчить процесс стирки постельного белья.

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