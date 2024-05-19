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Эксперты объяснили, как просто ускорить высыхание одежды на улице

Анастасия Крыщук

Эксперты объяснили, как просто ускорить высыхание одежды на улице
Как просто ускорить высыхание одежды на улице

Чтобы высушить одежду на улице, может потребоваться много времени. Впрочем, простые советы помогут ускорить этот процесс.

В частности, можно ускорить время высыхания, повесив джинсы вверх дном и не задевая их в самой толстой части. Об этом сообщает Express.co.uk.

Так же, если повесить джемпера и футболки с одной стороны за нижний край, ветер поможет им быстрее высохнуть. Это также предотвратит неприглядные следы на плечах.

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Убедитесь, что на проветривателе также достаточно места. Чем больше места, тем быстрее высохнет одежда. Если наружная температура 21°C, одежда высохнет достаточно быстро.

Также важно как можно раньше выносить одежду на улицу, чтобы получить наилучший шанс высушить. Однако на солнце проблем возникнуть не должно, и он должен высохнуть в течение нескольких часов.

Напомним, мы уже писали, как облегчить процесс стирки постельного белья.

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