Эксперты объяснили, как просто ускорить высыхание одежды на улице
Чтобы высушить одежду на улице, может потребоваться много времени. Впрочем, простые советы помогут ускорить этот процесс.
В частности, можно ускорить время высыхания, повесив джинсы вверх дном и не задевая их в самой толстой части. Об этом сообщает Express.co.uk.
Так же, если повесить джемпера и футболки с одной стороны за нижний край, ветер поможет им быстрее высохнуть. Это также предотвратит неприглядные следы на плечах.
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Убедитесь, что на проветривателе также достаточно места. Чем больше места, тем быстрее высохнет одежда. Если наружная температура 21°C, одежда высохнет достаточно быстро.
Также важно как можно раньше выносить одежду на улицу, чтобы получить наилучший шанс высушить. Однако на солнце проблем возникнуть не должно, и он должен высохнуть в течение нескольких часов.
Напомним, мы уже писали, как облегчить процесс стирки постельного белья.
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