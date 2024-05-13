Експерти назвали топ-5 кросоверів, які не варто купувати у 2024 році

Комфортабельність та універсальність зробили кросовери дуже популярними серед автолюбителів. Через це на автомобільному ринку з’явилася велика кількість різноманітних моделей у цьому сегменті. Однак, не всі з них заслуговують на увагу покупців.

Фахівці з порталу GO склали список з п’яти моделей кросоверів, які краще обходити стороною.

Ford Mustang Mach-E

Компанія Ford зробила ставку на електричний сегмент зі своїм Mustang Mach-E, проте ця модель може виявитися менш вигідною, ніж Tesla Model Y. Mach-E володіє рядом переваг, але Tesla має більш тривалий досвід у виробництві електромобілів та більш передові технології.

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Ford Escape

Ford Escape можна знайти на ринку за привабливою ціною, але в порівнянні з такими конкурентами як Toyota RAV4 чи Mazda CX-5, він відстає за технічними характеристиками та економічністю. Наприклад, RAV4 має кращу економію палива та більший об’єм багажного відділення.

Acura RDX

Acura RDX є достойним варіантом, але BMW X3 перевершує його за якістю збірки, інноваційними технологіями та загальною продуктивністю. За аналогічну ціну BMW X3 виглядає більш привабливо.

Ford Edge

Згідно з оглядом від Car and Driver, Ford Edge має застарілий дизайн та середні показники витрати палива. За ті ж кошти можна розглянути більш сучасні моделі, такі як Kia Telluride чи Hyundai Palisade, які пропонують вищий рівень комфорту та більш гнучкі опції розміщення сидінь.

Jeep Grand Wagoneer

Jeep Grand Wagoneer є найдорожчим кросовером у списку, пропонуючи розкішні комплектації, але за його ціну можна придбати Range Rover, який має більш високу статусність і доступний у версії гібрида.

Нагадаємо, раніше експерти назвали найдешевші в обслуговуванні марки автомобілів.

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