Эксперты назвали топ-5 кроссоверов, которые не стоит покупать в 2024 году

Комфортабельность и универсальность сделали кроссоверы очень популярными среди автолюбителей. Из-за этого на автомобильном рынке появилось большое количество разнообразных моделей в этом сегменте. Однако, не все из них заслуживают внимания покупателей.

Специалисты с портала GO составили список из пяти моделей кроссоверов, которые лучше обходить стороной.

Ford Mustang Mach-E

Компания Ford сделала ставку на электрический сегмент со своим Mustang Mach-E, однако эта модель может оказаться менее выгодной, чем Tesla Model Y. Mach-E обладает рядом преимуществ, но Tesla имеет более длительный опыт в производстве электромобилей и более передовые технологии.

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Ford Escape

Ford Escape можно найти на рынке по привлекательной цене, но по сравнению с такими конкурентами как Toyota RAV4 или Mazda CX-5, он отстает по техническим характеристикам и экономичности. Например, RAV4 имеет лучшую экономию топлива и больший объем багажного отделения.

Acura RDX

Acura RDX является достойным вариантом, но BMW X3 превосходит его по качеству сборки, инновационным технологиям и общей производительности. За аналогичную цену BMW X3 выглядит более привлекательно.

Ford Edge

Согласно обзору от Car and Driver, Ford Edge имеет устаревший дизайн и средние показатели расхода топлива. За те же деньги можно рассмотреть более современные модели, такие как Kia Telluride или Hyundai Palisade, которые предлагают более высокий уровень комфорта и более гибкие опции размещения сидений.

Jeep Grand Wagoneer

Jeep Grand Wagoneer является самым дорогим кроссовером в списке, предлагая роскошные комплектации, но за его цену можно приобрести Range Rover, который имеет более высокую статусность и доступен в версии гибрида.

Напомним, ранее эксперты назвали самые дешевые в обслуживании марки автомобилей.

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