Експерти назвали топ-12 найнадійніших авто, що проїдуть 800 тис. км
Надійність транспортного засобу оцінюється за критерієм його здатності подолати значні дистанції без зайвих витрат для власника. Нещодавно авторитетне американське видання HotCars випустило список найбільш довговічних авто в США.
Ключовим критерієм для входження до списку найбільш довговічних авто стала їх здатність подолати понад 805 тис. км. До цього рейтингу увійшли 12 марок з Європи, Японії та США, які на практиці довели свою надійність.
Список було складено на основі відгуків автовласників, аналізу частоти поломок та оцінок спеціалістів з автосервісів.
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Перше місце зайняла Hyundai Elantra випуску 2010-2015 років з двигуном об’ємом 1,6 літра і потужністю 132 к. с., отримавши 9,5 з 10 можливих балів. Варто відзначити, що в США існують Elantra, які подолали вдвічі більше від зазначеної дистанції. Одна з власниць цієї моделі протягом п’яти років накатала 1,6 млн км, за що компанія Hyundai нагородила її новим автомобілем.
Друге місце дісталося Chevrolet Silverado, який випускався з 1988 по 2002 рік. Його 4,3-літровий двигун з потужністю 160 к. с. заслужив оцінку в 9 балів з 10 від його власників.
Третє місце присуджено Ford Super Duty, виробництва 2011-2016 років, оснащеному дизельним двигуном V8 об’ємом 6.7 літра і потужністю 400 к. с., який отримав 8,5 балів.
Рейтинг найнадійніших автомобілів у США має наступний вигляд:
- Hyundai Elantra 2010-2015 років — 9,5 балів;
- Chevrolet Silverado 1988-2002 років — 9,0 балів;
- Ford Super Duty 2011-2016 років — 8,5 балів;
- Toyota Tacoma 2005-2015 років — 8,0 балів;
- Porsche 911 Turbo 1973-1989 років — 8,0 балів;
- Honda Accord 1990-1993 років — 7,5 балів;
- Mercedes-Benz E-Class 1993-1996 років — 7,5 балів;
- Chevrolet Corvette 1997-2004 років — 7,0 балів;
- Volkswagen Golf 2003-2008 років — 6,5 балів;
- Nissan Frontier 2005-2007 років — 6,0 балів;
- Mazda MX-5 1989-1997 років — 5,5 балів.
- Ford Mustang 1964-1973 років — 5,5 балів
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