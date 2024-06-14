Эксперты назвали топ-12 самых надежных автомобилей, которые проедут 800 тыс. км

Надежность транспортного средства оценивается по критерию способности преодолеть значительные дистанции без лишних затрат для владельца. Недавно авторитетное американское издание HotCars выпустило список самых долговечных автомобилей в США.

Ключевым критерием для вхождения в список наиболее долговечных авто стала их способность преодолеть более 805 тыс. км. В этот рейтинг вошли 12 марок из Европы, Японии и США, которые на практике доказали свою надежность.

Список был составлен на основе отзывов автовладельцев, анализа частоты поломок и оценок специалистов по автосервисам.

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Первое место заняла Hyundai Elantra выпуска 2010-2015 годов с двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 132 л. с., получив 9,5 из 10 возможных баллов. Стоит отметить, что в США существуют Elantra, которые преодолели вдвое больше указанной дистанции. Одна из владелиц этой модели в течение пяти лет накатала 1,6 млн км, за что компания Hyundai наградила ее новым автомобилем.

Второе место досталось Chevrolet Silverado, выпускавшемуся с 1988 по 2002 год. Его 4,3-литровый двигатель с мощностью 160 л. заслужил оценку в 9 баллов из 10 от его владельцев.

Третье место присуждено Ford Super Duty, производству 2011-2016 годов, оснащенному дизельным двигателем V8 объемом 6.7 литра и мощностью 400 л. с., получившим 8,5 баллов.

Рейтинг самых надежных автомобилей в США выглядит следующим образом:

Hyundai Elantra 2010-2015 годов – 9,5 баллов;

Chevrolet Silverado 1988-2002 годов – 9,0 баллов;

Ford Super Duty 2011-2016 годов – 8,5 баллов;

Toyota Tacoma 2005-2015 годов – 8,0 баллов;

Porsche 911 Turbo 1973-1989 годов – 8,0 баллов;

Honda Accord 1990-1993 годов – 7,5 баллов;

Mercedes-Benz E-Class 1993-1996 годов – 7,5 баллов;

Chevrolet Corvette 1997-2004 годов – 7,0 баллов;

Volkswagen Golf 2003-2008 годов – 6,5 баллов;

Nissan Frontier 2005-2007 годов – 6,0 баллов;

Mazda MX-5 1989-1997 годов – 5,5 баллов.

Ford Mustang 1964-1973 годов - 5,5 баллов

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