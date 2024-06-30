Експерт пояснив, як зберегти пишний і зелений газон у сильну спеку

Чимало людей стикаються з проблемою підтримки пишних зелених газонів під час спеки. Високі температури та відсутність опадів можуть спричинити швидке висихання газонів.

Експерти поділилися порадами, як зробити траву зеленішою під час спекотної сонячної погоди. Про це повідомляє Express.co.uk.

Зокрема, садівники радять поливати рясно, а не часто. Ця практика сприяє глибшому росту коренів, роблячи траву більш стійкою до посухи. Поливайте рано вранці або пізно ввечері, щоб мінімізувати випаровування.

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Зволожуючі шланги та системи крапельного зрошення є ефективними рішеннями для поливу, які доставляють воду безпосередньо до ґрунту та мінімізують випаровування. Ці методи спрямовані на кореневу зону, зменшуючи витрати води та ризик перезволоження.

Застосування органічної мульчі, такої як скошена трава або подрібнене листя, дає багато переваг. Мульча зберігає вологість ґрунту, пригнічує бур’яни, пом’якшує температуру ґрунту та збагачує родючість ґрунту.

Установлення ножів косарки на вищий рівень дозволяє траві рости вище, створюючи природну тінь для ґрунту, зменшуючи випаровування та сприяючи глибшому росту коренів. Це покращує загальний стан і стійкість трави. Регулярне скошування важливе для збереження зеленої та здорової трави.

Нагадаємо, ми вже писали, як самостійно виростити зелень на балконі або підвіконні.

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