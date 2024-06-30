Эксперт объяснил, как сохранить пышный и зеленый газон в сильную жару

Многие люди сталкиваются с проблемой поддержки пышных зеленых газонов во время жары. Высокие температуры и отсутствие осадков могут привести к быстрому высыханию газонов.

Эксперты поделились советами, как сделать траву зеленее во время жаркой солнечной погоды. Об этом сообщает Express.co.uk.

В частности, садоводы советуют поливать обильно, а не часто. Эта практика способствует более глубокому росту корней, делая траву более устойчивой к засухе. Поливайте рано утром или поздно вечером, чтобы минимизировать испарение.

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Увлажняющие шланги и системы капельного орошения являются эффективными решениями для полива, которые доставляют воду непосредственно в грунт и минимизируют испарение. Эти методы направлены на корневую зону, уменьшая расход воды и риск переувлажнения.

Применение органической мульчи, такой как скошенная трава или измельченные листья, дает много преимуществ. Мульча сохраняет влажность почвы, угнетает сорняки, смягчает температуру почвы и обогащает плодородие почвы.

Установка ножей косилки на более высокий уровень позволяет траве расти выше, создавая естественную тень для почвы, уменьшая испарение и способствуя более глубокому росту корней. Это улучшает общее состояние и стойкость травы. Регулярное скашивание важно для сохранения зеленой и здоровой травы.

Напомним, мы уже писали, как самостоятельно вырастить зелень на балконе или подоконнике.

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