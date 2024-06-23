Як виростити смачний кріп: городники поділились секретом

Багато дачників знають, що кріп можна сіяти з ранньої весни до початку осені. Ця зелень завжди корисна та смачна, її можна додавати до салатів, супів, других страв. Проте, буває, що кріп не дає бажаного врожаю.

Сьогодні ми поділимося секретом, як правильно замочити насіння кропу перед посадкою, щоб він зійшов добре, ріс міцним та тішив вас рясним урожаєм. Про це повідомляє канал Садівництво з Оленою.

Секрет швидкого сходу кропу від Садівництва з Оленою:

Замочування у перекисі водню:

Візьміть пакетики з насінням кропу (можна різних сортів). Засипте насіння в ємність і залийте 3% перекисом водню. Залиште на 30 хвилин. За цей час насіння набухне, розм'якшиться та знезаразиться. Промийте насіння водою та дайте йому трохи підсохнути (приблизно 30 хвилин).

Посів:

Зробіть грядки з відстанню 15 см між ними. Посійте насіння кропу. Якщо ґрунт сухий, поливайте його частіше. Чи вкривати грядку плівкою - залежить від ваших можливостей. Якщо ви часто буваєте на дачі та можете поливати кріп, плівка не потрібна. Якщо ж ви приїжджаєте рідко, краще плівку використовувати, щоб зберегти вологу.

Завдяки цьому простому методу ваш кріп зійде вже за 5-7 днів, а через 10 днів ви зможете ласувати свіжою зеленню!

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