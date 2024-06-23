Как вырастить вкусный укроп: огородники поделились секретом

Многие дачники знают, что укроп можно сеять с ранней весны до начала осени. Эта зелень всегда полезна и вкусна, ее можно добавлять в салаты, супы, другие блюда. Однако бывает, что укроп не дает желаемого урожая.

Сегодня мы поделимся секретом, как правильно замочить семена укропа перед посадкой, чтобы он взошел хорошо, рос крепким и радовал вас обильным урожаем. Об этом сообщает канал Садоводство с Еленой.

Секрет быстрого всхода укропа от Садоводства с Еленой:

Замачивание в перекиси водорода:

Возьмите пакетики с семенами укропа (можно разных сортов). Засыпьте семена в емкость и залейте 3% перекисью водорода. Оставьте на 30 минут. За это время семена набухнут, размягчаются и обеззараживаются. Промойте семена водой и дайте им немного подсохнуть (примерно 30 минут).

Посев:

Сделайте грядки с расстоянием 15 см между ними. Посейте семена укропа. Если почва сухая, поливайте ее чаще. Укрывать ли грядку пленкой – зависит от ваших возможностей. Если вы часто бываете на даче и можете поливать укроп, пленка не нужна. Если вы приезжаете редко, лучше пленку использовать, чтобы сохранить влагу.

Благодаря этому простому методу ваш укроп взойдет уже через 5-7 дней, а через 10 дней вы сможете лакомиться свежей зеленью!

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