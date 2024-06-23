Екіпаж яхти у Греції феєрверком спалив єдиний сосновий ліс на острові Гідра (фото)

На грецькому острові Гідра тринадцять осіб були затримані після того, як феєрверки, запущені з яхти, ймовірно, спричинили лісову пожежу. Внаслідок інциденту постраждала частина єдиного соснового лісу на острові, розташованого в районі Бісті.

За повідомленням пожежної служби, пожежу вдалося взяти під контроль в суботу вранці. Затримані, серед яких члени екіпажу та пасажири яхти, мають постати перед прокурором у неділю. Влада поки не розголошує імена затриманих чи назву яхти, повідомляє Sky News.

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Феєрверк запустили на яхті, щоб розважити туристів. Джерело: Greece Seasonal Firefighters Феєрверк запустили на яхті, щоб розважити туристів. Джерело: Greece Seasonal Firefighters

Пожежа спалила єдиний сосновий ліс на острові у важкодоступному місці. Джерело: Greece Seasonal Firefighters Пожежа спалила єдиний сосновий ліс на острові у важкодоступному місці. Джерело: Greece Seasonal Firefighters

Офіційний представник влади підтвердив, що арешти сталися після звинувачень у тому, що лісову пожежу спровокував феєрверк, запущений з яхти у п'ятницю ввечері. Затримання відбулося на пристані в районі Афін.

Гідра, розташована на південний захід від Афін у Саронічній затоці, є популярним місцем для туристів і яхтсменів. Мер Гідри Джордж Кукудакіс висловив своє обурення на державному телебаченні: "Якщо це правда, то це мене дуже засмучує".

Пожежа на Гідрі стала частиною більшого кризового стану з лісовими пожежами в Греції. У суботу сотні пожежників боролися з пожежами, підсилюваними шквальним вітром, на двох інших островах та в південних частинах материкової країни. Влада попереджає про високий ризик нових пожеж у багатьох регіонах країни.

На острові Андрос в Егейському морі, де також бушувала пожежа, понад 30 пожежників за підтримки двох літаків і п'яти гелікоптерів боролися з вогнем. Чотири громади були евакуйовані як запобіжний захід. За даними представника пожежної служби, очікується прибуття додаткових пожежників, і поки що повідомлень про пошкодження чи постраждалих немає.

Нагадаємо, баобаби, які рятують тварин під час лісових пожеж, мають свою таємницю походження.

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