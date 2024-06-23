Экипаж яхты в Греции фейерверком сжег единственный сосновый лес на острове Гидра (фото)

На греческом острове Гидра тринадцать человек были задержаны после того, как фейерверки, запущенные с яхты, вероятно, повлекли за собой лесной пожар. В результате инцидента пострадала часть единственного соснового леса на острове, расположенного в районе Бисти.

По сообщению пожарной службы, пожар удалось взять под контроль в субботу утром. Задержанные, среди которых члены экипажа и пассажиры яхты, должны предстать перед прокурором в воскресенье. Власти пока не разглашают имена задержанных или название яхты, сообщает Sky News.

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Фейерверк запустили на яхте, чтобы развлечь туристов. Источник: Greece Seasonal Firefighters

Пожар сожгли единственный сосновый лес на острове в труднодоступном месте. Источник: Greece Seasonal Firefighters

Официальный представитель власти подтвердил, что аресты произошли после обвинений в том, что лесной пожар спровоцировал фейерверк, запущенный с яхты в пятницу вечером. Задержание произошло на пристани в районе Афин.

Гидра, расположенная юго-западнее Афин в Сароническом заливе, является популярным местом для туристов и яхтсменов. Мэр Гидры Джордж Кукудакис выразил свое возмущение на государственном телевидении: "Если это правда, то меня это очень огорчает".

Пожар на Гидре стал частью большего кризисного состояния с лесными пожарами в Греции. В субботу сотни пожарных боролись с пожарами, усиливаемыми шквальным ветром, на двух других островах и южных частях материковой страны. Власти предупреждают о высоком риске новых пожаров во многих регионах страны.

На острове Андрос в Эгейском море, где также бушевал пожар, более 30 пожарных при поддержке двух самолетов и пяти вертолетов боролись с огнем. Четыре общины были эвакуированы как мера пресечения. По данным представителя пожарной службы, ожидается прибытие дополнительных пожарных, и пока сообщений о повреждениях или пострадавших нет.

Напомним, баобабы, спасающие животных во время лесных пожаров, имеют свою тайну происхождения.

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