Єгипетський синій: вченим вдалось відтворити унікальний древній пігмент

Науковцям вдалося відтворити найдавніший відомий синтетичний пігмент — єгипетський синій. Це відкриття має велике значення для археології та збереження культурної спадщини.

Команда дослідників з Університету штату Вашингтон у співпраці з Музеєм природничої історії Карнегі та Смітсонівським інститутом провела серію експериментів із різними інгредієнтами та тривалістю нагрівання, щоб отримати 12 варіацій пігменту. Вивчення охоплювало різні відтінки синього, характерні для оригінального матеріалу. Про це пише Interesting Engineering.

У стародавні часи єгиптяни та римляни використовували цей пігмент як дешевшу альтернативу лазуриту та бірюзі, фарбуючи ним дерев’яні, кам’яні поверхні й вироби з пап'є-маше. Відтворити його в точності виявилося доволі складно через складність досягнення автентичного кольору.

Дослідження показало, що пігмент має унікальні властивості — він світиться в ближньому інфрачервоному діапазоні, невидимому для людського ока. Окрім оптичних характеристик, він також виявився цікавим з точки зору магнітних та біологічних особливостей.

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Як зазначив провідний дослідник Джон Макклой, ця робота — не лише спроба відтворити стародавню формулу, а й приклад того, як сучасна наука може пролити світло на приховані сторінки історії.

У рамках експериментів вчені змішували діоксид кремнію, мідь, кальцій і карбонат натрію, після чого нагрівали суміш до температури близько 1000°C на різні проміжки часу — від однієї до одинадцяти годин. Після охолодження зразки аналізували за допомогою мікроскопії та спектрального аналізу, фіксуючи широкий спектр отриманих відтінків.

Дослідники також з’ясували, що для отримання якісного результату необхідно використовувати лише половину компонентів, що відповідають за синій колір. Отриманий матеріал, на їхню думку, може знайти застосування в різних сферах — від реставрації артефактів до сучасних технологій.

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