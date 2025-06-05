Египетский синий: ученым удалось воспроизвести уникальный древний пигмент

Ученым удалось воссоздать древнейший известный синтетический пигмент – египетский синий. Это открытие имеет огромное значение для археологии и сохранения культурного наследия.

Команда исследователей из Университета штата Вашингтон в сотрудничестве с Музеем естественной истории Карнеги и Смитсоновским институтом провела серию экспериментов с разными ингредиентами и продолжительностью нагрева, чтобы получить 12 вариаций пигмента. Изучение охватывало разные оттенки синего, характерные для оригинального материала. Об этом пишет Interesting Engineering.

В древние времена египтяне и римляне использовали этот пигмент как более дешевую альтернативу лазуриту и бирюзе, окрашивая им деревянные, каменные поверхности и изделия из папье-маше. Воспроизвести его в точности оказалось довольно сложно из-за сложности достижения аутентичного цвета.

Исследование показало, что пигмент обладает уникальными свойствами – он светится в ближнем инфракрасном диапазоне, невидимом для человеческого глаза. Кроме оптических характеристик, он также оказался интересен с точки зрения магнитных и биологических особенностей.

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Как отметил ведущий исследователь Джон Макклой, эта работа не только попытка воспроизвести древнюю формулу, но и пример того, как современная наука может пролить свет на скрытые страницы истории.

В рамках экспериментов ученые смешивали диоксид кремния, медь, кальций и карбонат натрия, после чего нагревали смесь до температуры около 1000°C на разные промежутки времени от одного до одиннадцати часов. После охлаждения образцы анализировали с помощью микроскопии и спектрального анализа, фиксируя широкий спектр получаемых оттенков.

Исследователи также выяснили, что для получения качественного результата необходимо использовать половину компонентов, отвечающих за синий цвет. Полученный материал, по их мнению, может найти применение в разных областях — от реставрации артефактов до современных технологий.

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