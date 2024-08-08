Їжа, яка робить нас щасливими

90% серотонінових рецепторів знаходиться саме в кишечнику. Вживаючи їжу, яка покращує стан кишечника, ми допомагаємо самі собі стати трішки щасливішими.

Тут нам допоможуть:

Риба і морепродукти — як основний прийом їжі, по 100-150 г в день.

Шоколад — відомий засіб по боротьбі з депресією. Він містить магній, який допомагає знизити рівень гормону стресу — кортизолу. До шоколаду застосовуємо правило екватора — їмо його до 15:00, але не більше 20-30 г в день. Відсоток какао повинен бути не менше 75%

Фрукти і овочі містять вітаміни групи В, мікроелементи, клітковину — все це створює живильну флору для нашого кишечника.

Горіхи (крім арахісу і кешью), насіння льону, кунжуту, гарбуза містять Омега-3 і залізо, ідеально підходять для перекусу.

Кисломолочні продукти (кефір або натуральний йогурт) потрібні для того, щоб кишечник відчував себе комфортно.

М’ясо та субпродукти, які містять залізо, будуть позитивно впливати на настрій і на імунітет в тому числі. Червоні сорти м’яса їмо в обід (порція 100-150 г) і поєднуємо з овочами. Білі сорти м’яса (індичка, до речі, теж містить триптофан) на вечерю.

Бобові, наприклад, сочевиця, підвищують рівень серотоніну. З їх допомогою можемо контролювати рівень цукру.

Якщо протягом дня ви будете додавати ці продукти в свій раціон, то через короткий проміжок часу будете почувати себе більш щасливими і більш здоровими.🫰🏻