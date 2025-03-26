Стародавнє місто під пісками Єгипту: археологи відкрили таємницю, яка викликає запитання

Дослідники заявили, що їм вдалося знайти легендарні Зали Аменті у величезному підземному місті, розташованому під пірамідами Гізи. Проте ця гіпотеза викликала чимало суперечок у наукових колах.

Багато археологів скептично ставляться до таких заяв і називають їх "фейковими", повідомляє New York Post. Експедицію, яка займалася пошуками другої за величиною піраміди на плато Гіза, очолили італійський вчений Коррадо Маланга з Пізанського університету та Філіппо Біонді з Університету Стратклайда у Шотландії.

За допомогою технології радіолокації із синтезованою апертурою (SAR) дослідникам вдалося виявити всередині піраміди п'ять невеликих кімнат. Як зазначено у пресрелізі команди, в одній із цих споруд було знайдено саркофаг, який раніше помилково вважали гробницею фараона.

Команда вчених заявила про виявлення п’яти раніше невідомих споруд у самому центрі піраміди. Ці структури з’єднані з проходами, що ведуть углиб, і, на думку експертів, можуть приховувати таємні кімнати та колодязі під стародавнім 4500-річним архітектурним дивом.

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Електромагнітні сигнали виявили ще масштабнішу підземну інфраструктуру, що сягає на тисячі футів у глибину. Було ідентифіковано вісім масивних вертикальних споруд, які, ймовірно, є колодязями або шахтами. Їхня ширина перевищує 6500 футів, а глибина – 2000 футів. Дослідники також встановили, що вся конструкція містить систему спіральних тунелів, що ведуть у підземелля.

Дослідницька команда використала різні джерела даних, щоб створити 3D-модель, яка допомагає оцінити те, що, на їхню думку, приховується від людського ока.

"Коли ми покращимо зображення, зможемо довести, що під поверхнею знаходиться не що інше, як справжнє підземне місто", – заявив Коррадо Маланга.

Однак відсутність публікацій у рецензованих наукових журналах викликала хвилю скептицизму та звинувачень у можливій фальсифікації дослідження.

Доктор Захі Хавасс, відомий археолог і колишній міністр старожитностей Єгипту, категорично відкинув ці заяви, назвавши їх "абсолютно хибними" та "фейковими новинами".

"Інформація про використання радара всередині піраміди не відповідає дійсності, а застосовані методи не мають наукового підтвердження та не були незалежно перевірені", – підкреслив Хавасс.

Свої сумніви висловили й інші науковці. Один із дослідників Денверського університету зазначив, що зроблені висновки є "перебільшеними", оскільки застосована технологія не є достатньо досконалою для таких глибоких досліджень.

Фахівець із радіолокаційних досліджень Лоуренс Коньєрс не виключає можливості існування підземних кімнат, однак пояснює їх походження історичною значущістю цієї території. Він наголосив, що ці землі були сакральними для давніх цивілізацій задовго до зведення пірамід.

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