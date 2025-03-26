Древний город под песками Египта: археологи открыли тайну, которая вызывает вопросы

Исследователи заявили, что им удалось обнаружить легендарные Залы Аменти в огромном подземном городе, расположенном под пирамидами Гизы. Однако эта гипотеза вызвала множество споров в научных кругах.

Многие археологи скептически относятся к таким заявлениям и называют их "фейковыми", сообщает New York Post. Экспедицию, занимавшуюся поисками второй по величине пирамиды на плато Гиза, возглавили итальянский ученый Коррадо Маланга из Пизанского университета и Филиппо Бионди из Университета Стратклайда в Шотландии.

С помощью радиолокационной технологии с синтезированной апертурой (SAR) исследователям удалось обнаружить внутри пирамиды пять небольших комнат. Как отмечается в пресс-релизе команды, в одном из этих сооружений был найден саркофаг, ранее ошибочно считавшийся гробницей фараона.

Команда ученых заявила об обнаружении пяти ранее неизвестных построек в самом центре пирамиды. Эти структуры соединены с ведущими вглубь проходами и, по мнению экспертов, могут скрывать тайные комнаты и колодцы под древним 4500-летним архитектурным чудом.

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Электромагнитные сигналы обнаружили еще более масштабную подземную инфраструктуру, достигающую тысячи футов в глубину. Было идентифицировано восемь массивных вертикальных сооружений, которые, вероятно, колодцы или шахты. Их ширина превышает 6500 футов, а глубина – 2000 футов. Исследователи также установили, что вся конструкция содержит систему спиральных тоннелей, ведущих в подземелье.

Исследовательская команда использовала разные источники данных, чтобы создать 3D-модель, которая помогает оценить то, что, по их мнению, скрывается от человеческого глаза.

"Когда мы улучшим изображение, сможем доказать, что под поверхностью находится не что иное, как настоящий подземный город", – заявил Коррадо Маланга.

Однако отсутствие публикаций в рецензируемых научных журналах вызвало волну скептицизма и обвинений в возможной фальсификации исследования.

Доктор Захи Хавасс, известный археолог и бывший министр древностей Египта, категорически отверг эти заявления, назвав их "совершенно ложными" и "фейковыми новостями".

"Информация об использовании радара внутри пирамиды не соответствует действительности, а применяемые методы не имеют научного подтверждения и не были независимо проверены", – подчеркнул Хавасс.

Свои сомнения выразили и другие учёные. Один из исследователей Денверского университета отметил, что сделанные выводы "преувеличены", поскольку примененная технология не является достаточно совершенной для таких глубоких исследований.

Специалист по радиолокационным исследованиям Лоуренс Коньерс не исключает возможности существования подземных комнат, однако объясняет их происхождение исторической значимостью этой территории. Он подчеркнул, что эти земли были сакральными для древних цивилизаций задолго до пирамид.

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