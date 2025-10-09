Дракон минулого: у Китаї виявили унікальну скам’янілість, якій сотні мільйонів років

У китайській провінції Гуйчжоу вчені зробили сенсаційне відкриття: знайдено майже повний скелет морської рептилії Dinocephalosaurus orientalis, що жила близько 240 мільйонів років тому. Ця давня морська істота вирізняється надзвичайно довгою та гнучкою шиєю, яка нагадує образ міфічного китайського дракона.

Знахідка вразила не лише зовнішнім виглядом, а й тим, що дозволяє краще зрозуміти еволюцію морських рептилій періоду тріасу. Скелет довжиною приблизно 5 метрів зберігся у відмінному стані, що дало змогу вивчити його анатомію та особливості харчування, пише indiandefencereview.

Вперше цей вид описали у 2003 році, а нині він представлений у найповнішій формі. Шия рептилії складається з 32 хребців, що більше, ніж у тулубі та хвості разом узятих. За словами науковців, така будова давала можливість швидко маневрувати у воді та ефективно вистежувати здобич.

Окрім своєї довгої шиї, Dinocephalosaurus мав тіло, спеціально адаптоване для життя в океані. Його кінцівки перетворилися на ласти, що забезпечували ефективне плавання, але ускладнювали пересування по суші. У шлунку вчені виявили залишки риби, що підтверджує хижацький спосіб життя цієї рептилії.

Цей вид був живородним, тобто народжував дитинчат замість того, щоб відкладати яйця, що ще більше підкреслює його глибоку адаптацію до водного середовища. Порівняно з іншими довгошиїми рептиліями тріасу, він мав більше хребців у шиї та тулубі, що робить його унікальним серед морських хижаків того часу.

У 2021 році, після додаткових досліджень, Dinocephalosaurus виділили у окрему родину – Dinocephalosauridae, що підкреслює його відмінність від споріднених видів, таких як Pectodens. Нові знахідки дозволили палеонтологам глибше зрозуміти еволюційні зв’язки морських рептилій тріасового періоду. Як зазначив доктор Лі Чун з Інституту палеонтології та палеоантропології в Пекіні, відкриття стало результатом міжнародної співпраці з колегами зі США та Європи.

Серед усіх тріасових знахідок у Гуйчжоу, за словами дослідника, цей вид є найвражаючим. Він не лише поглиблює знання про давні екосистеми, а й надихає уяву, поєднуючи наукові відкриття з легендарними образами.

