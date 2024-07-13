Домашні будуть у захваті: рецепт вишнево-шоколадного варення

Цей рецепт дозволить вам приготувати одразу два варіанти вишневого варення: "дитячу" версію без алкоголю та "дорослу" з коньяком, що нагадує смак цукерок "П'яна вишня в шоколаді". Про це пише Shuba.

Як приготувати?

Підготуйте вишні: ретельно переберіть, вимийте, видаліть плодоніжки та кісточки. Варіть вишні з цукром: на сковороді з товстим дном тушкуйте вишні з цукром на середньому вогні, періодично помішуючи. Додайте шоколадний акцент: розчиніть какао-порошок у вишневому сиропі, а потім додайте подрібнений шоколад. Перемішайте, щоб шоколад повністю розплавився. Стерилізуйте банки та кришки: заздалегідь простерилізуйте банки в духовці при 110°C протягом 5 хвилин, а кришки прокип'ятіть. Додайте коньяк (за бажанням): якщо хочете приготувати "доросле" варення, влийте коньяк у вже розлитий по банках гарячий варення. Розлийте варення: заповніть простерилізовані банки гарячим варенням і щільно закрутіть кришки. Переверніть банки: для кращого зберігання на деякий час переверніть банки догори дном, а потім поверніть у звичайне положення.

Нагадаємо, ми вже писали про смачне полуничне варення, яке можна приготувати без цукру.

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