Домашние будут в восторге: рецепт вишнево-шоколадного варенья

Этот рецепт позволит вам приготовить сразу два варианта вишневого варенья: "детскую" версию без алкоголя и "взрослую" с коньяком, напоминающую вкус конфет "Пьяная вишня в шоколаде". Об этом пишет Shuba.

Как готовить?

Подготовьте вишни: тщательно переберите, вымойте, удалите плодоножки и косточки. Варите вишни с сахаром: на сковороде с толстым дном тушите вишни с сахаром на среднем огне, периодически помешивая. Добавить шоколадный акцент: растворите какао-порошок в вишневом сиропе, а затем добавьте измельченный шоколад. Перемешайте, чтобы шоколад полностью расплавился. Стерилизуйте банки и крышки: предварительно простерилизуйте банки в духовке при 110°C в течение 5 минут, а крышки прокипятите. Добавьте коньяк (по желанию): если хотите приготовить "взрослое" варенье, влейте коньяк в уже разлитое по банкам горячее варенье. Разлейте варенье: заполните простерилизованные банки горячим вареньем и плотно закрутите крышки. Переверните банки: для лучшего хранения на время переверните банки вверх дном, а затем верните в обычное положение.

Напомним, мы уже писали о вкусном клубничном варенье, которое можно приготовить без сахара.

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