русский
Рецепти

Домашні будуть у захваті: рецепт трояндового варення

Ціхоцька Марія

Домашні будуть у захваті: рецепт трояндового варення
Варення з троянд - це не просто десерт, а справжній витвір мистецтва

Варення з троянд - це не просто десерт, а справжній витвір мистецтва, який чарує своїм вишуканим ароматом, елегантним смаком та розкішним виглядом. Цей десерт стане окрасою будь-якого столу, а також чудовим подарунком для близьких. Про це пише Shuba.

Інгредієнти:

  • 200 г пелюсток троянд (з нерозкритих бутонів)
  • 300 г цукру
  • 250 мл води
  • 1 лимон
  • 1 ч. л. пектину (за бажанням)

Приготування:

  1. Ретельно промийте пелюстки троянд під проточною водою.
  2. У каструлі змішайте пелюстки троянд, цукор і воду.
  3. Доведіть суміш до кипіння на повільному вогні, постійно помішуючи.
  4. Зменшіть вогонь і варіть протягом 15-20 хвилин, періодично знімаючи піну.
  5. Додайте сік лимона і пектин (якщо використовуєте). Перемішайте.
  6. Доведіть варення до кипіння і варіть ще 1 хвилину.
  7. Зніміть варення з вогню і дайте йому трохи охолонути.
  8. Розлийте варення по стерилізованих банках і щільно закрийте кришками.
  9. Переверніть банки догори дном і залиште охолоджуватися при кімнатній температурі.
  10. Зберігайте варення з троянд у прохолодному темному місці.

Нагадаємо, ми вже писали про смачне полуничне варення, яке можна приготувати без цукру.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Рецепт