Чи повинен водій поступитися дорогою фіолетовому авто при перестроюванні: задача на знання ПДР (відео)

Дехто з водіїв нехтує правилами дорожнього руху. Зокрема, йдеться про ігнорування переваги руху під час перестроювання.

Чи повинен водій синього авто у такій ситуації дати дорогу водію фіолетового автомобіля? Про це розповіли auto_pdr.ua.

У прикладі наведено ситуацію, коли два водії одночасно хочуть перестроїтися на сусідню смугу. Щоб уникнути аварій, один з них мусить поступитися дорогою іншому.

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Згідно з пунктом 10.3 ПДР, за одночасного перестроювання транспортних засобів, що рухаються в одному напрямку, водій ліворуч мусить дати дорогу автомобілю праворуч. Таким чином, водій синього авто має поступитися водієві фіолетового автомобіля.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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