Кому з водіїв можна виконати розворот з такими знаками: задача на знання ПДР (відео)
Дехто з водіїв нехтує правилами дорожнього руху. Зокрема, йдеться про ігнорування знаків під час виконання розвороту.
Кому з водіїв у цій ситуації заборонено виконати розворот? Про це розповіли auto_pdr.ua.
У прикладі наведено перехрестя, на якому одразу три водії хочуть виконати розворот. Однак один з водіїв порушить правила, якщо зробить цей маневр.
Водію синього автомобіля дорожнім знаком заборонено поворот ліворуч. Втім, знак не забороняє виконання розвороту.
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Водію білого авто можна виконати лише поворот праворуч, або ліворуч, згідно зі знаком. У такому випадку, йому дозволено виконати розворот.
Водій зеленого автомобіля не може виконати розворот, оскільки рухається по дорозі з одностороннім рухом. Якщо він виконає розворот, то опиниться на смузі зустрічного руху.
Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.
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