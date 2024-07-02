Кому з водіїв можна виконати розворот з такими знаками: задача на знання ПДР (відео)

Дехто з водіїв нехтує правилами дорожнього руху. Зокрема, йдеться про ігнорування знаків під час виконання розвороту.

Кому з водіїв у цій ситуації заборонено виконати розворот? Про це розповіли auto_pdr.ua.

У прикладі наведено перехрестя, на якому одразу три водії хочуть виконати розворот. Однак один з водіїв порушить правила, якщо зробить цей маневр.

Водію синього автомобіля дорожнім знаком заборонено поворот ліворуч. Втім, знак не забороняє виконання розвороту.

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Водію білого авто можна виконати лише поворот праворуч, або ліворуч, згідно зі знаком. У такому випадку, йому дозволено виконати розворот.

Водій зеленого автомобіля не може виконати розворот, оскільки рухається по дорозі з одностороннім рухом. Якщо він виконає розворот, то опиниться на смузі зустрічного руху.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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