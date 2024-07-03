Должен ли водитель уступить дорогу фиолетовому авто при перестраивании: задача на знание ПДД (видео)

Некоторые водители пренебрегают правилами дорожного движения. В частности, речь идет об игнорировании преимуществ движения во время перестройки.

Должен ли водитель синего авто в такой ситуации дать дорогую водителю фиолетового автомобиля? Об этом рассказали auto_pdr.ua.

В примере приведена ситуация, когда два водителя одновременно хотят перестроиться на соседнюю полосу. Чтобы избежать аварий, один из них должен уступить дорогу другому.

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Согласно пункту 10.3 ПДД, при одновременной перестройке транспортных средств, двигающихся в одном направлении, водитель слева должен дать дорогу автомобилю вправо. Таким образом, водитель синего авто должен уступить водителю фиолетового автомобиля.

Напомним, ранее мы писали о задаче по ПДД, с которой путаются даже опытные водители.

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