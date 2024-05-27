Для суші та бутербродів: як засолити червону рибу за допомогою лише двох інгредієнтів

Серед багатьох продуктів деякі виділяються своїми унікальними властивостями, і червона риба належить до їх числа. Існує низка вагомих причин додавати її до свого раціону частіше, адже риба підвищує імунітет, зміцнює суглоби, серце і судини, знижує рівень холестерину в крові.

Слабосолона червона риба, приготована в домашніх умовах, обійдеться вдвічі дешевше, а в її свіжості не доведеться сумніватися. Пропонуємо дізнатися, як швидко засолити червону рибу в домашніх умовах. Вам знадобиться мінімум інгредієнтів.

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Компоненти:

Свіжа червона риба, філе – 500-600 г

Кам'яна сіль – столова ложка

Цукор – 0,5 столової ложки

Якщо ви купили цілу рибу, то її треба очистити від луски, дістати хребта, пінцетом витягти дрібні кісточки.

У невеликій місткості з'єднайте сіль та цукор. Підготовані шматочки риби покладіть у широку миску та з усіх боків натріть сіллю з цукром. Накрийте рибу кришкою та відправте у холодильник мінімум на 12 годин. З риби може виділяється рідина, потрібно її злити.

Для такого засолу підходять різні види червоної риби. Це можуть бути форель, лосось, сьомга, або горбуша.

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