Для суши и бутербродов: как засолить красную рыбу с помощью двух ингредиентов

Среди многих продуктов некоторые выделяются своими уникальными свойствами, и красная рыба принадлежит к их числу. Существует ряд веских причин добавлять ее в свой рацион чаще, ведь рыба повышает иммунитет, укрепляет суставы, сердце и сосуды, снижает уровень холестерина в крови.

Слабосоленая красная рыба, приготовленная в домашних условиях, обойдется вдвое дешевле, а в ее свежести не придется сомневаться. Предлагаем узнать, как быстро засолить красную рыбу в домашних условиях. Вам пригодится минимум ингредиентов.

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Компоненты:

Свежая красная рыба, филе – 500-600 г

Каменная соль – столовая кровать

Сахар – 0,5 столовой ложки

Если вы купили целую рыбу, то ее нужно очистить от чешуи, достать позвоночник, пинцетом вытащить мелкие косточки.

В небольшой емкости соедините соль и сахар. Подготовленные кусочки рыбы положите в широкую миску и натрите со всех сторон солью с сахаром. Накройте рыбу крышкой и отправьте в холодильник минимум на 12 часов. Из рыбы может выделяться жидкость, нужно ее слить.

Для такого посола подходят разные виды красной рыбы. Это могут быть форель, лосось, семга или горбуша.

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