Для чоловіка друзі важливіші за сім'ю: що робити

Щовихідних чоловік вирушає на зустріч із друзями, а ви залишаєтеся вдома одна. Він веселиться, а ви сумуєте. Несправедливо! Але якщо поглянути на ситуацію трохи глибше, чому чоловік гуляє з друзями? Поради психолога Дмитра Карпачова допоможуть розібратися, чому ваш чоловік обирає друзів, а не сім'ю та що з цим робити.

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Друзья на первом месте: приоритеты мужчин

В недавнем интервью Ирина Хакамада рассуждала о мужских приоритетах: "У мужчины на первом месте он сам, его самореализация, его подвиг, его бизнес. На втором — его друзья, велосипед, охота... На третьем месте жена и ребенок. Ту девочку, которая будет помнить, что она на третьем месте, муж не покинет никогда".

Даже если вы полностью или частично не согласны с этой мыслью, факт того, что у мужа на первом месте друзья, отрицать нельзя.

И ваша зона влияния в данном случае — не изменение приоритетов мужчины, а повышение своей значимости в его жизни.

Так, чтобы он сам захотел проводить с вами свободное время и уделял максимум внимания.

Если у мужа друзья на первом месте: как привлечь и удержать внимание

Полюбите себя. Цените себя, заботьтесь о себе, балуйте. Отдохнувшая и довольная жизнью женщина станет магнитом для своего мужчины — с ней будет приятно даже просто находиться рядом. Уделите внимание супругу. Если хотите больше внимания от него, сделайте первый шаг. Поинтересуйтесь, что его порадует, чего бы он хотел. Приготовьте любимое блюдо, сделайте массаж. Муж наверняка будет благодарен за вашу заботу и подумает над ответным жестом. Хвалите и восхищайтесь мужем. Даже у обычного человека при желании можно найти кучу нетривиальных достоинств. Периодически подчеркивайте их. Мужчине будет приятна ваша похвала. Верните страсть в супружеское ложе. Активизируйте сексуальную сферу ваших отношений (больше разнообразия). Следите за своей внешностью. Положительные перемены в вашем внешнем виде понравятся и мужу, и вам самой. Планируйте и воплощайте планы в жизнь. Это могут быть не только отдых и развлекательные мероприятия, но и совместный бизнес, ремонт — все что угодно. Демонстрируйте его значимость. Говорите мужу, как много он для вас значит, не приуменьшайте его роль в вашей жизни. Люди, которые ощущают свою ценность для близких, сами будут стараться больше ценить их.

Муж выбирает друзей: как найти с ними общий язык

Если ваш муж променял семью на друзей, поступите мудро: не запрещайте ему эти встречи, а станьте их частью. Даже если вы не знаете этих людей, у вас уже есть как минимум одно общее — ваш муж. Он нравится и вам, и им.

Помните: конфронтация с его друзьями со временем приведет к ультиматуму: или вы, или его друзья.

Выберет ли он вас в таком случае — неизвестно. Поэтому постарайтесь найти в себе силы и желание приблизиться к его компании.

Возможно, у друзей есть жены и подруги, с которыми вы быстрее найдете общий язык, может даже и подружитесь. Тогда встречи приобретут другой характер — семейных посиделок.

Займитесь своей жизнью, если мужчина ставит друзей на первое место

Построить гармоничные отношения в семье очень сложно. Необходим баланс интересов, а иногда — компромисс. Не всегда муж идет к друзьям, потому что ему очень интересно с ними. Возможно, он просто сбегает из дома, от вечно недовольной жены...

Если мужчина ставит друзей на первое место, сместите акценты вашего внимания с мужа на себя. Если сказать буквально — займитесь своей жизнью. Найдите увлечение по душе, встречайтесь с подругами, смените работу на более интересную и перспективную. Станьте самодостаточным человеком, которому для полноты счастья не нужно постоянное присутствие супруга.

Это миф, что после женитьбы все дела и интересы пары должны быть сконцентрированы вокруг семьи. А отдыхать можно только вместе. Вы два взрослых человека и имеете равноценные права, в том числе и на выбор досуга.

Муж выбирает друзей, но они токсичные

То, что муж проводит много времени с друзьями, это еще полбеды. А вот как поступить, если муж променял семью на друзей, которые плохо влияют на него и на ваши с ним отношения?

Постарайтесь непредвзято оценить его друзей на предмет токсичности:

1. Не воспринимают факт его женитьбы. Так бывает в молодых компаниях, когда большая часть парней еще холосты. Женившегося друга они все еще считают членом своего холостяцкого клуба, могут давить и обижаться, что он больше не тусит с ними на вечеринках.

2. Требуют слишком многого. Отвези-привези, помоги перетащить шкаф, построй дачу, дай денег и так далее. Некоторые люди паразитируют на своих друзьях, искусно манипулируя и скрывая свои истинные намерения под благовидными предлогами.

3. Навязывают общение. Слишком частые встречи, совместные праздники, постоянные переписки в мессенджерах — иногда друзья занимают слишком много места в жизни. Такое тесное общение рано или поздно надоедает, а разорвать сложившуюся традицию будет сложно из-за боязни обидеть навязчивых друзей.

4. Неуважительно высказываются о вас. Надо понимать, что такое отношение — ответственность вашего супруга, который вовремя не пресек эти проявления. Если бы он дал достойный ответ друзьям, то, скорее всего, попыток обсуждать вас не было бы.

5. Распространяют сплетни. Люди, которые не могут удержать информацию, олицетворяют собой токсичность. Им нельзя доверять и обсуждать что-то важнее, чем политика и погода.

6. Приходят без предупреждения. Сегодня у всех есть телефоны и возможность предупредить друзей о своем визите. Те, кто по старинке ломятся в дверь, нарушают личное пространство семьи. Не всегда люди рады даже самым дорогим друзьям. Они могут отдыхать, заниматься бытом или просто не хотят никого видеть.

Токсичные друзья важнее семьи: что делать

Практически все перечисленные выше признаки токсичности можно устранить. Достаточно вашему мужу высказать свою позицию и попросить друга/друзей:

не приходить внезапно, без звонка;

не говорить плохого о жене;

не сплетничать за спиной;

принять факт его брака и изменившийся уклад жизни и так далее.

Если это по-настоящему близкие люди, они поймут его и изменят свое поведение.

Муж гуляет с друзьями: советы психолога Андры Брош

Калифорнийский психолог Андра Брош дала несколько советов, как женщине принять друзей мужа:

Если вам не нравятся эти люди, задумайтесь: чем они понравились вашему мужу? Возможно, вы судите субъективно, и какие-то внешние качества скрывают за собой что-то очень хорошее. Например, неотесанный разгильдяй может быть добрым человеком, который не раз выручал вашего мужа. Или зануда-сноб давал ему полезные советы по работе.

Понаблюдайте, как ваш муж ведет себя в компании друзей и как они относятся к нему. Если он тяготеет к этим людям, значит, именно такая модель взаимоотношений приемлема для него. Почерпнете что-то полезное из этих наблюдений.

Попросите мужа помочь вам влиться в компанию. Пусть он станет вашим союзником в этом деле. Организуйте праздник, пригласите друзей к себе домой или на дачу, съездите вместе на отдых. Сделайте первый шаг им навстречу, покажите свое желание приобщиться к их коллективу.

Примите тот факт, что иногда в компании мужа будут обсуждать события давно минувших дней. Это не должно вас раздражать. Друзья всегда будут вспоминать какие-то яркие события из прошлого, на этом, собственно, и держится их общение.

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Если вы считате, что муж ставит друзей на первое место, то спокойно поговорите с ним об этом. Протестовать против друзей мужа можно только в одном случае — если вы убедились в их деструктивном влиянии. К примеру, когда посиделки с друзьями — это банальные застолья (пьянки) или затяжные гулянки с непредсказуемыми последствиями (проблемы с законом, наркотики и пр.). В такой ситуации за поставленный мужу ультиматум вас вряд ли кто-то осудит.