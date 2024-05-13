Для чого полуницю замочувати у вині: дивний, але дієвий лайфхак з Мексики

Сезон полуниці вже у розпалі, тож варто знати, як правильно мити ягоди та скільки їх вживати, аби не нашкодити своєму організмові.

Тревел-блогер jerryjamesstone на своєму сайті розповів про 17 способів миття та зберігання ягід полуниці, які він зібрав у різних країнах.

Експерт зауважив, що миття фруктів, ягід та овочів у водопровідній воді або навіть очищеній питній воді недостатньо, якщо ви хочете вживати здорову їжу. Водопровідна вода, якою б чистою вона не була, не вбиває бактерії.

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"Все, що має шкірку, слід замочити. Продукти, які ростуть близько до землі, особливо потребують замочування, навіть якщо ви чистите шкірку, перед тим як з'їсти цей продукт", – зауважив jerryjamesstone.

За його словами, спочатку треба змити всі явні забруднення з продуктів. Покладіть ягоди, овочі або фрукти у воду на 15 хвилин мінімум. Після замочування покладіть продукти на друшляк або на чистий кухонний рушник, щоб просохли, перед тим як покласти їх у холодильник.

Блогер каже, що у Мексиці популярним є метод очищення продуктів спеціальними засобами, виготовленими з екстракту кісточок грейпфрута. Також продукти замочують в розчині оцту, або соди.

Ще один спосіб знезаразити, зокрема полуницю, це використати замочування у вині.

"Можна замочити полуницю на десять хвилин в червоному вині, розведеному двома склянками води. Потім промийте ягоди, щоб видалити всі сліди пестицидів", – радить блогер.

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