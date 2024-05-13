Для чего клубнику замачивать в вине: странный, но действенный лайфхак из Мексики

Сезон клубники уже в разгаре, так что следует знать, как правильно мыть ягоды и сколько их употреблять, чтобы не навредить своему организму.

Тревел-блогер jerryjamesstone на своем сайте рассказал о 17 способах мытья и хранения ягод клубники, которые он собрал в разных странах.

Эксперт отметил, что мытья фруктов, ягод и овощей в водопроводной воде или даже очищенной воде недостаточно, если вы хотите употреблять здоровую пищу. Водопроводная вода, какой бы чистой она ни была, не убивает бактерии.

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"Все, что имеет кожуру, следует замочить. Продукты, которые растут близко к земле, особенно нуждаются в замачивании, даже если вы чистите кожуру, прежде чем съесть этот продукт", – заметил jerryjamesstone.

По его словам, сначала нужно смыть все загрязнения с продуктов. Уложите ягоды, овощи или фрукты в воду на 15 минут минимум. После замачивания положите продукты на дуршлаг или чистое кухонное полотенце, чтобы просохли, прежде чем положить их в холодильник.

Блогер говорит, что в Мексике популярен метод очистки продуктов специальными средствами, изготовленными из экстракта косточек грейпфрута. Также продукты замачивают в растворе уксуса или соды.

Еще один способ обеззаразить, в частности клубнику, использовать замачивание в вине.

"Можно замочить клубнику на десять минут в красном вине, разведенном двумя стаканами воды. Затем промойте ягоды, чтобы удалить все следы пестицидов", – советует блоггер.

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