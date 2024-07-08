Тримають у напрузі: які три серіали варто подивитись

Любите серіали, де сюжет тримає в напрузі до фінальних титрів? Тоді ця добірка для вас! Ми зібрали найкращі стрічки, які не дадуть вам відірватися від екрану, адже інтрига та несподівані повороти сюжету гарантовані. Про це пише Кіно 24 підготувала для вас список серіалів з неочікуваною розв'язкою. Ознайомтеся з трейлерами онлайн та оберіть сюжет, який зацікавить найбільше:

"Повернення Прерії"

Прерія Джонсон, дівчина, яка зникла безвісти сім років тому, раптово повертається додому, стаючи центром загадкової історії. Повернення Прерії оповите таємницею, адже вона відмовляється розповідати про те, що з нею сталося за цей час. Дівчина стверджує, що весь час була поруч, але не дає жодних деталей.

Ще більше таємничості додає те, що Прерія, яка раніше була сліпою, тепер бачить. Проте вона воліє впізнавати членів сім'ї лише на дотик. Ця неймовірна зміна викликає безліч питань у всіх, хто знає Прерію, адже спроби з'ясувати, що з нею сталося, не дають результатів.

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"Парфум"

Історія сироти Жана-Батиста Гренуя, який володів надзвичайним даром розрізняти найвишуканіші та найменш помітні аромати, зачарувала мільйони глядачів по всьому світу. У новій екранізації події середини XVIII століття перенесені у наш час. Головними героями стають кілька друзів зі школи-інтернату, яких об'єднує унікальна здатність дуже чутливо відчувати запахи.

Друзі, захоплені своїм даром, вирішують дослідити вплив ароматів на поведінку людини. Їхні експерименти починаються з простих і невинних досліджень, але з часом вони поглиблюються у створення унікальних ароматів, які можуть впливати на емоції та дії інших людей. Вони навчаються мистецтва створення ароматів окремих осіб, відкриваючи нові можливості та аспекти своєї здатності.

Захоплені своєю роботою, друзі не помічають, як поступово переступають межі дозволеного.

"Вбивство за абеткою"

Екранізація роману 1936 року розповідає про розслідування серії вбивств, які відбуваються на британській залізниці. Відомий детектив Еркюль Пуаро береться за цю справу. Маніяк, який ідентифікує себе як ABC, вчиняє вбивства в алфавітному порядку і залишає на тілах жертв довідник ABC Railway Guide.

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