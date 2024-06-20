День літнього сонцестояння: ритуали на виконання бажання та привернення удачі

20 червня – день літнього сонцестояння, коли сонце сягає найвищої точки над небосхилом, даруючи нам найдовший день і найкоротшу ніч у році. З давніх-давен це свято оточене містикою та магічними ритуалами, адже вважається, що в цей день природа наповнюється особливою силою.

Наші предки вірили, що вода в день літнього сонцестояння набуває цілющих властивостей, тому збирали росу, купалися в річках та озерах, окроплювали себе та свої домівки. Про це пише команда UAportal.

Це також час ворожінь та загадування бажань, адже раніше вірили, що все, що загадано в день літнього сонцестояння, обов'язково збудеться.

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День літнього сонцестояння багатий на обряди, спрямовані на залучення щастя та кохання. Ось кілька найвідоміших з них:

Ранкове вмивання росою : воно допоможе зберегти міцне здоров'я та свіжість обличчя.

: воно допоможе зберегти міцне здоров'я та свіжість обличчя. Вінок для самотніх дівчат : сплетіть вінок з польових квітів і пустіть його на воду. Якщо він не потоне і попливе далеко, на вас чекає щаслива доля. Якщо вінок застрягне або потоне, то рік буде самотнім.

: сплетіть вінок з польових квітів і пустіть його на воду. Якщо він не потоне і попливе далеко, на вас чекає щаслива доля. Якщо вінок застрягне або потоне, то рік буде самотнім. Зустріч світанку : встаньте раніше і спостерігайте за світанком, щоб залучити щастя та здоров'я.

: встаньте раніше і спостерігайте за світанком, щоб залучити щастя та здоров'я. Примирення : попросіть пробачення у тих, кого образили, і помиріться з тими, з ким сварилися. День сонцестояння сприяє примиренню.

: попросіть пробачення у тих, кого образили, і помиріться з тими, з ким сварилися. День сонцестояння сприяє примиренню. Одяг у сонячних кольорах : носіть жовтий, помаранчевий або червоний одяг для залучення удачі.

: носіть жовтий, помаранчевий або червоний одяг для залучення удачі. Обряд для закоханих : пара може разом відвідати лазню, облитися водою або прийняти спільну ванну, щоб зняти негатив та непорозуміння.

: пара може разом відвідати лазню, облитися водою або прийняти спільну ванну, щоб зняти негатив та непорозуміння. Вузликова магія : для цього ритуалу знадобляться 10 намистин, довга нитка та стрічка, розрізана на 10 частин. Сплетіть намисто, чергуючи намистини з вузликами зі стрічки, але не зав'язуйте кінці. Покладіть намисто біля ліжка для здоров'я, біля дверей для хороших стосунків або в гаманець для багатства.

: для цього ритуалу знадобляться 10 намистин, довга нитка та стрічка, розрізана на 10 частин. Сплетіть намисто, чергуючи намистини з вузликами зі стрічки, але не зав'язуйте кінці. Покладіть намисто біля ліжка для здоров'я, біля дверей для хороших стосунків або в гаманець для багатства. Обряд на віщий сон: в ніч з 20 на 21 червня покладіть під подушку гілку квітучого дерева. Сон, який присниться, частково або повністю здійсниться.

Щодо ворожінь в цей день, то варто пам'ятати, що церква їх не схвалює.

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