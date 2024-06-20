День летнего солнцестояния: ритуалы на исполнение желания и привлечение удачи

20 июня – день летнего солнцестояния, когда солнце достигает наивысшей точки над небосводом, даря нам самый длинный день и самую короткую ночь в году. Издавна этот праздник окружен мистикой и магическими ритуалами, ведь считается, что в этот день природа наполняется особой силой.

Наши предки верили, что вода в день летнего солнцестояния приобретает целебные свойства, поэтому собирали росу, купались в реках и озерах, окропляли себя и свои дома. Об этом пишет команда UAportal.

Это также время гаданий и загадывания желаний, ведь раньше верили, что все, что загадано в день летнего солнцестояния, обязательно сбудется.

Читайте также: Когда Ивана Купала 2024: изменилась ли дата в этом году

День летнего солнцестояния богат обрядами, направленными на привлечение счастья и любви. Вот несколько самых известных из них:

Утреннее умывание росой : оно поможет сохранить крепкое здоровье и свежесть лица.

: оно поможет сохранить крепкое здоровье и свежесть лица. Венок для одиноких девушек: сплетите венок из полевых цветов и пустите его на воду. Если он не утонет и уплывет далеко, вас ждет счастливая судьба. Если венок застрянет или утонет, то год будет одиноким.

Встреча рассвета : встаньте раньше и наблюдайте за рассветом, чтобы привлечь счастье и здоровье.

: встаньте раньше и наблюдайте за рассветом, чтобы привлечь счастье и здоровье. Примирение : извинитесь перед теми, кого оскорбили, и помиритесь с теми, с кем ссорились. День солнцестояния способствует примирению.

: извинитесь перед теми, кого оскорбили, и помиритесь с теми, с кем ссорились. День солнцестояния способствует примирению. Одежда в солнечных цветах : носите желтую, оранжевую или красную одежду для привлечения удачи.

: носите желтую, оранжевую или красную одежду для привлечения удачи. Обряд для влюбленных: пара может вместе посетить баню, облиться водой или принять общую ванну, чтобы снять негатив и недоразумение.

Узловая магия : для этого ритуала понадобятся 10 бусин, длинная нить и лента, разрезанная на 10 частей. Сплетите бусы, чередуя бусины с узелками из ленты, но не завязывайте концы. Положите бусы у кровати для здоровья, у дверей для хороших отношений или в кошелек для богатства.

: для этого ритуала понадобятся 10 бусин, длинная нить и лента, разрезанная на 10 частей. Сплетите бусы, чередуя бусины с узелками из ленты, но не завязывайте концы. Положите бусы у кровати для здоровья, у дверей для хороших отношений или в кошелек для богатства. Обряд на вещий сон: в ночь с 20 на 21 июня положите под подушку ветку цветущего дерева. Приснившийся сон частично или полностью осуществится.

Что касается гаданий в этот день, то следует помнить, что церковь их не одобряет.

Раньше мы рассказывали, когда празднуют Троицу по новому календарю.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!