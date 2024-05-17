Чи справді потрібно чистити та мити гриби: про це мало хто знає

Гриби – це поширений інгредієнт, який може додати глибини та багатства смаку будь-якій страві. Однак, багато людей не знають, як правильно їх чистити та готувати.

Чи потрібно чистити гриби? Чи варто їх промивати? Експерти кажуть, що все залежить від типу грибів, які ви використовуєте.

Сертифікований шеф-кухар Фред Тісс у коментарі виданню Southern Living зауважив, що гриби, вирощені на колоді або дерев'яній стружці (наприклад, шиітаке) мити не обов'язково.

Обріжте нижню частину ніжки, витріть їх паперовим рушником. Білі гриби, вирощені в комерційних приміщеннях протріть сухим паперовим рушником. Якщо гриби брудні, швидко промийте їх холодною водою, злийте воду, наріжте і одразу приготуйте.

Також читайте: Як зрозуміти, що гриби зіпсувались: 5 основних ознак

Шеф-кухар Тісс рекомендує мити гриби холодною водою та чистити лише перед використанням. Нарізані сирі гриби, які промиваються, вберуть більше води, тому рекомендується промивати їх цілком. При пасеруванні грибів не кладіть їх усі на сковороду одночасно, щоб вони не стали "супом". Готуйте гриби невеликими порціями, щоб вони карамелізувалися і мали глибший смак.

Дикорослі гриби важливо купувати у кваліфікованих постачальників, щоб упевнитися, що вони безпечні для вживання.

Нагадаємо, ми вже писали, як посмажити гриби, щоб вони не почорніли.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!