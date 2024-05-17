Действительно ли нужно чистить и мыть грибы: об этом мало кто знает

Грибы – это распространенный ингредиент, который может добавить глубину и богатство вкуса любому блюду. Однако многие не знают, как правильно их чистить и готовить.

Нужно ли чистить грибы? Следует ли их промывать? Эксперты говорят, что все зависит от типа используемых грибов.

Сертифицированный шеф-повар Фред Тисс в комментарии изданию Southern Living заметил, что грибы, выращенные на бревне или деревянной стружке (например, шиитаке) мыть необязательно.

Обрежьте нижнюю часть ножки, протрите их бумажным полотенцем. Белые грибы, выращенные в коммерческих помещениях, протрите сухим бумажным полотенцем. Если грибы грязные, промойте их холодной водой, слейте воду, нарежьте и сразу приготовьте.

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Шеф-повар Тисс рекомендует мыть грибы холодной водой и чистить только перед использованием. Нарезанные промываемые сырые грибы впитают больше воды, поэтому рекомендуется промывать их целиком. При пассеровании грибов не кладите их все на сковороду одновременно, чтобы они не стали супом. Готовьте грибы небольшими порциями, чтобы они карамелизовались и обладали более глубоким вкусом.

Дикорастущие грибы важно покупать у квалифицированных поставщиков, чтобы убедиться, что они безопасны для употребления.

Напомним, мы уже писали, как пожарить грибы, чтобы они не почернели.

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