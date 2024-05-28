Чи справді газована вода шкідлива: міфи та реальність

Газована вода є предметом багатьох упереджень. UAportal підготував корисні поради, які покращують смак газованки, заспокоюють травлення та сприяють оптимальному зволоженню організму.

Поліпшуємо смак

Додайте в газовану воду трохи натурального фруктового соку. Поєднання таких смаків як лимонний, лаймовий або малиновий, з шипучою водою може покращити смак і надати освіжаючого відчуття.

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Заспокоює травлення

Попри міф про те, що газованка порушує травлення, вона насправді може заспокоїти та полегшити травний дискомфорт. Вживання холодної газованої води може допомогти травленню, сприяючи вивільненню травних ферментів та полегшуючи здуття живота та розлад шлунка.

Сприяння зволоженню організму

Вона також ефективно зволожує організм, як і негазована вода. Використання в напої різних мікроелементів, таких як магній і калій, може ще більше посилити його гідратаційні властивості.

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