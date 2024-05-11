Щоб головки часнику виросли гігантськими: досвідчені дачники поділилися хитрістю

Для отримання першокласного врожаю часнику необхідно забезпечити йому належне "харчування". Удобрювання є ключовим не тільки для зростання, але й для насичення рослини необхідними елементами.

Існує спеціальна техніка, яка може значно підвищити розмір часникових бульб. Цей метод дозволяє збагатити ґрунт киснем, усуваючи потребу в додаткових витратах на придбання добрив, повідомляє UAportal.

Після того, як часник висаджено, слід очікувати появи перших зелених паростків. Як тільки вони з’являться, можна братися до підгодівлі. За допомогою палиці або вила необхідно зробити отвори в землі на відстані 10 см від паростків, під кутом в 90 градусів і на глибину 9 см, щоб забезпечити кращий доступ кисню до коренів.

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Завдяки цій процедурі часник зможе отримати достатньо поживних речовин, що сприятиме його швидкому росту та розвитку. Цей метод особливо ефективний для тяжких і глинистих типів ґрунту. Без достатньої кількості повітря в ґрунті, часник може "задихатися", що призводить до формування маленьких головок.

Як підживити часник у травні:

Зола

Це одне з найпопулярніших добрив серед городників. Для його застосування, 300 г золи потрібно залити кип’ятком і дати охолонути. Потім розчин золи розвести у 10 літрах води і полити ним грядки.

Нашатирний спирт

Це добриво може позитивно вплинути на врожайність часнику. Розчиніть одну столову ложку спирту в 10 літрах води. Нашатирний спирт ефективно бореться з патогенною мікрофлорою, захищаючи часник від захворювань і відлякуючи шкідників.

Підживлення слід проводити тільки в суху погоду, і після застосування нашатирного спирту полив часнику не рекомендується.

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