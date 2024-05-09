Жовтіє листя в часника: як врятувати культуру
Часник - це не лише смачна та ароматна приправа, але й корисна рослина, яка може прикрасити ваш город.
Однак іноді можна зіткнутися з неприємною проблемою: часник починає жовтіти та в'янути. Що ж може бути причиною цього явища, і як допомогти рослині? Про це пише Главред.
Причини пожовтіння часнику:
- Неправильний полив: Чисник не любить як пересихання ґрунту, так і його надмірного зволоження. У спекотну погоду його слід поливати рясно, але нечасто, даючи ґрунту просихати між поливами.
- Нестача поживних речовин: Часнику, особливо в період активного росту, потрібні мікроелементи, такі як азот, калій і фосфор.
- Шкідники та хвороби: Жовтіння листя може бути ознакою ураження часнику шкідниками (цибулева муха, часникові кліщі) або хворобами (фузаріоз, іржа, бактеріози).
- Несприятливі погодні умови: Різкі перепади температур, сильні вітри, град також можуть негативно впливати на стан часнику.
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Що робити, якщо часник пожовтів?
- Відрегулюйте полив: Налагодьте режим поливу, щоб ґрунт біля часнику був помірно вологим, але не мокрим.
- Підживіть часник: Використовуйте народні засоби (наприклад, настій деревної золи, розчин сечовини) або спеціальні добрива для часнику.
- Захистіть часник від шкідників та хвороб: Проведіть профілактичні обробки часнику інсектицидами та фунгіцидами.
- Огляньте часник: Регулярно оглядайте рослини на наявність шкідників та ознак хвороб. Своєчасне виявлення та лікування проблем допоможе зберегти часник.
Додаткові поради:
- Мульчуйте ґрунт навколо часнику соломою, сіном або тирсою. Це допоможе зберегти вологу, запобігти росту бур'янів та покращити структуру ґрунту.
- Розпушуйте ґрунт навколо часнику, щоб забезпечити доступ кисню до коренів.
- Не саджайте часник на одному місці кілька років поспіль.
Нагадаємо, ми вже писали, які культури варто посадити поряд з часником.