Чтобы головки чеснока выросли гигантскими: опытные дачники поделились хитростью

Для получения первоклассного урожая чеснока необходимо обеспечить ему должное "питание". Удобрение является ключевым не только для роста, но и для насыщения растения необходимыми элементами.

Есть специальная техника, которая может значительно повысить размер чесноковых клубней. Этот метод позволяет обогатить почву кислородом, устраняя потребность в дополнительных расходах на приобретение удобрений, сообщает UAportal.

После того как чеснок высажен, следует ожидать появления первых зеленых побегов. Как только они появятся, можно приступать к подкормке. С помощью палки или вилы необходимо сделать отверстия в земле на расстоянии 10 см от побегов, под углом в 90 градусов и на глубину 9 см, чтобы обеспечить лучший доступ кислорода к корням.

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Благодаря этой процедуре чеснок сможет получить достаточно питательных веществ, что будет способствовать его быстрому росту и развитию. Этот метод особенно эффективен для тяжелых и глинистых типов почвы. Без достаточного количества воздуха в почве, чеснок может задыхаться, что приводит к формированию маленьких головок.

Как подкормить чеснок в мае:

Зола

Это одно из самых популярных удобрений среди огородников. Для его применения 300 г золы нужно залить кипятком и дать остыть. Затем раствор золы развести в 10 литрах воды и полить грядки.

Нашатырный спирт

Это удобрение может положительно повлиять на урожайность чеснока. Растворите одну столовую ложку спирта в 10 литрах воды. Нашатырный спирт эффективно борется с патогенной микрофлорой, защищая чеснок от заболеваний и отпугивая вредителей.

Подкормку следует производить только в сухую погоду, и после применения нашатырного спирта полив чеснока не рекомендуется.

Раньше мы рассказывали, как подготовить яровой чеснок к посадке, чтобы получить большие головки.

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