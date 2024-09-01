Що таке "all inclusive" по-українськи та де його шукати

Якщо за кордоном "all inclusive" вже давно не новина та доволі зрозумілий вид туризму, то Україна тільки пробує "на смак" пропозиції таких послуг. Незвичний для нас "all inclusive" трохи зрозуміліший у слові путівка, та все ж різницю потрібно розібрати.

Коли ми використовуємо слово путівка, це стосується державних курортних закладів, які надають лікувальні та оздоровчі види відпочинку. Санаторії, дитячі табори та медичні заклади створили програми "все включено" для зручності надання послуг. Але ж наше уявлення про "all inclusive" скоріше про розваги та високий рівень надання послуг. Де можна відпочити в Україні по системі "all inclusive" та, що входить до наших українських пакетів "все включено", розповідає UaPortal.

Україна не має стандартів системи ''все включено'', ви можете отримати список, який дуже разниться за якістю та кількістю. Джерело: Джерело: buffetcrush/HNBS/Pixabay Україна не має стандартів системи ''все включено'', ви можете отримати список, який дуже разниться за якістю та кількістю. Джерело: Джерело: buffetcrush/HNBS/Pixabay

Стандарти "all inclusive" за кордоном та в Україні

Туристи, які вже не один раз відпочивали по системі "all inclusive" за кордоном, розуміють, що в перелік оплачених послуг увійде:

проживання;

триразове, або п’ятиразове харчування;

користування майже усіма локаціями на території курорту (виключенням можуть бути VIP зони та ресторани з зіркою Мішлен);

окремий набір СПА процедур (обмежена кількість).

Такі стандарти дозволяють приблизно розуміти на що ти підписуєшся та окреслювати приємність відпочинку. Це дає й готелям мотивацію змагатися у переліку додаткових послуг, які увійдуть до пакета "all inclusive". У випадках закордонних готелів ви можете відпочивати як через турагенцію, так і звернувшись напряму в готель, замовивши необхідний пакет. Ще й можете трохи зекономити на одному й тому ж пакеті, оскільки багато готелів мають знижки за пряме замовлення.

Що ж стосується українського "все включено" тут справа набагато розмитіша. Через відсутність стандартів приватні курорти встановлюють свій перелік послуг та обмеження користування територією комплексів. Єдине, що точно увійде у ваш пакет "все включено" буде проживання та мінімальне харчування, часто дворазове. Тож, організовуючи самостійно відпочинок з системою "все включено" варто достеменно пропрацьовувати питання: що саме включено та в якій кількості.

Українські туроператори працюють над просуванням відпочинку по системи ''все включено''. Джерело: Джерело: andriish22/Pixabay Українські туроператори працюють над просуванням відпочинку по системи ''все включено''. Джерело: Джерело: andriish22/Pixabay

Українські турагенції та система "все включено"

Мотивуючись попитом на закордонний "all inclusive" українські турагенції почали стрімко розвивати напрямок "все включено" в Україні. При цьому слідкуючи за закордонними трендами та українським попитом турагенції знайшли доволі непоганий баланс, який може коливатися у напрямку кількості вражень або кількості комфортабельних умов, що дозволяє охоплювати широкий сегмент українських туристів. Пропозиції пакетів "все включено" торкаються таких туристичних напрямків:

екскурсійні пакети (включають максимум вражень, від 1 до 3 днів ночівлі у готелях, як правило середнього класу, 1-3 разове харчування, транспорт та страховку. Слід звертати увагу на питання, чи входить вартість квитків до музеїв в пакет "все включено").

(включають максимум вражень, від 1 до 3 днів ночівлі у готелях, як правило середнього класу, 1-3 разове харчування, транспорт та страховку. Слід звертати увагу на питання, чи входить вартість квитків до музеїв в пакет "все включено"). активний відпочинок (включають відвідування спортивних заходів, екскурсійні походи в гори, велотури, рафтинг–тури тощо. Слід звертати увагу на організацію харчування та умови проживання у разі включеної в пакет ночівлі.)

(включають відвідування спортивних заходів, екскурсійні походи в гори, велотури, рафтинг–тури тощо. Слід звертати увагу на організацію харчування та умови проживання у разі включеної в пакет ночівлі.) оздоровчі тури (можуть бути пакети, як до санаторіїв, так і до приватних курортних лікувальних комплексів. Як правило такі пакети включають додаткові послуги на території курортів, а також додатково організовані розваги. Перевіряйте, чи не вийде у вас самих замовити такий пакет напряму, чи не є послуги турагентства завищеними в декілька разів).

(можуть бути пакети, як до санаторіїв, так і до приватних курортних лікувальних комплексів. Як правило такі пакети включають додаткові послуги на території курортів, а також додатково організовані розваги. Перевіряйте, чи не вийде у вас самих замовити такий пакет напряму, чи не є послуги турагентства завищеними в декілька разів). освітянські тури (включають організоване відвідування конференцій, конгресів, виставок тощо. Чудово підходять зайнятим людям, яким немає коли організовувати для себе всі аспекти поїздки. Звертайте увагу на перелік послуг та зручність послідовності вашої поїздки).

(включають організоване відвідування конференцій, конгресів, виставок тощо. Чудово підходять зайнятим людям, яким немає коли організовувати для себе всі аспекти поїздки. Звертайте увагу на перелік послуг та зручність послідовності вашої поїздки). релігійні мандрівки (включають відвідування святих місць. Звертайте увагу на розміщення та якість організованого харчування).

(включають відвідування святих місць. Звертайте увагу на розміщення та якість організованого харчування). гастрономічні тури (включають крафтові заводи з виготовлення сиру, вина, меду, комбучі тощо. Звертайте увагу на зручність транспортного переміщення та достатню кількість часу на локаціях, щоб відпустка не перетворилася в біганину).

(включають крафтові заводи з виготовлення сиру, вина, меду, комбучі тощо. Звертайте увагу на зручність транспортного переміщення та достатню кількість часу на локаціях, щоб відпустка не перетворилася в біганину). святкові пакети (включають курортну локацію, святкову тематичну вечерю, транспорт та страховки. Вартість може різнитися від рівня номера готелю та меню на вашому святковому столі. Проговорюйте усі нюанси, які буде включено в пакет послуг "все включено").

Список не повний, але то ненадовго – віримо в перемогу. Джерело: Джерело: geralt/Pixabay Список не повний, але то ненадовго – віримо в перемогу. Джерело: Джерело: geralt/Pixabay

Найпопулярніші напрямки по системі "все включено" в Україні

Звісно, війна обмежила напрямки, які раніше складали великий список на Чорному та Азовському морі, посунувши перевагу у бік Західної України. Та це стало більше плюсом аніж мінусом. Морські курорти були досить дороговартісними, а локації Прикарпаття та Закарпаття змогли зробити можливим більш бюджетний відпочинок з зовсім іншими враженнями та не менш цікавими й захоплюючими.

Українці трохи примусово, але відкрили для себе гори не тільки для зимових розваг. Приватні та державні курорти змогли показати та розкрити свій потенціал, показуючи всю красу та приємність відпочинку на озерах, в горах, прогулянок полонинами, відвідування українських колоритних музеїв, замків тощо.

Центральна Україна також може похизуватися чудовими пропозиціями відпочинку. І, хоча система "все включено" тут доволі широке поняття, у вас є всі шанси зробити свій відпочинок безтурботним, заплативши одноразово.

Плюси системи "все включено" для туристів в Україні

Варто хоча б кілька разів скористуватися системою "все включено", щоб зрозуміти:

можна знайти досить вигідну та привабливу ціну на відпочинок з багатьма вхідними послугами;

це дає легкість в оформленні та в оплаті. Швидко та зручно організовувати відпочинок, під час якого можна розслабитися.

більш реальне уявлення про бюджет на відпустку;

велика економія часу (в разі користування послугами турагенції);

отримання послуг гіда, або менеджера, який буде замість тебе вирішувати всі виникаючі питання, які стосуються організації поїздки та переліку розваг у ній;

вже складена продумана інформативна програма, що надасть можливість скористатися враженнями по максимуму;

може бути досить вигідним варіантом на відпочинку з дітьми.

Мінуси системи "все включено" в Україні

відсутність стандартів, кількість та якість послуг потрібно ретельно вивчати;

встановлені терміни. Для когось плюс, для когось мінус, та в режимі доведеться жити - ви ж вже все оплатили. Є ризик не витримати темпу;

харчування за системою "все включено" в Україні має часові терміни. Хто проспав ризикує залишитися голодним. Якщо ви маєте індивідуальні особливості в харчуванні буде досить важко підібрати пакет. Знову важко розслабитися;

під час вибору бюджетного пакета та дорожчого пакету зважайте, яким рівнем комфорту ви готові поступитися. Дешево зазвичай означає ну дуже прості умови та рівень послуг;

обираючи подорож у складі групи зважайте на людський фактор.

Знайдіть свою частину України по системі ''все включено''. Джерело: Джерело: stux/Pixabay Знайдіть свою частину України по системі ''все включено''. Джерело: Джерело: stux/Pixabay

Де шукати курорти України з системою "все включено"

Якщо ви шукаєте санаторії чи оздоровчі комплекси України з системою "все включено", то вас чекає успіх, адже майже всі оздоровчі заклади мають вже пакети під назвою "все включено". Вам залишиться лише перевірити кількість та якість вхідних послуг.

Що стосується приватних курортів, тут доводиться шукати "вошу у снопі сіна", та перебирати комплекс один за одним, порівнюючи послуги, ціни та можливості.

Звернувшись до турагенції ви можете спростувати завдання. Можливість обрати локацію, яка сподобається та спробувати самостійно скласти свій пакет "все включено", щоб пізніше порівняти з послугами агенції також можлива.

Світова система "all inclusive" має більше переваг, ніж недоліків. Віримо, що Україна переможе і зможе конкурувати вже з закордонними курортами, удосконалюючи свою систему "все включено". Раніше ми вже писали, що варто спробувати відвідуючи Західну Україну та де шукати бюджетний відпочинок в Україні. Подорожуйте Україною разом з UaPortal та отримуйте багато приємних вражень.