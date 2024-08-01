Що приготувати з цукіні? Смачні та хрусткі нагетси
Якщо ви вже приготували всі можливі страви з цих сезонних овочів, ловіть ще один цікавий і смачний рецепт закуски.
Такі нагетси виходять м’якими всередині, але хрумкими ззовні.
Інгредієнти:
• Цукіні — 1 шт;
• Борошно — 200 г;
• Орегано сушений — 1 ч.л;
• Сіль — 1 ч.л;
• Вода — 300 мл;
• Панірувальні сухарі — 50 г;
• Олія для смаження — 1 л.
Спосіб приготування:
1. Цукіні нарізати кільцями і вирізати серединку, як на відео.
2. Борошно змішати з приправами та водою й перемішати до однорідності.
3. Цукіні занурити спершу в кляр, а потім в панірувальні сухарі і смажити в великій кількості розігрітої олії.
Подавати зі сметанним, або будь-яким іншим улюбленим соусом)
Зберігайте та обов’язково спробуйте, адже це чудова альтернатива звичайним, м’ясним нагетсам.