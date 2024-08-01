Що приготувати з цукіні? Смачні та хрусткі нагетси

Якщо ви вже приготували всі можливі страви з цих сезонних овочів, ловіть ще один цікавий і смачний рецепт закуски.

Такі нагетси виходять м’якими всередині, але хрумкими ззовні.

Інгредієнти:

• Цукіні — 1 шт;

• Борошно — 200 г;

• Орегано сушений — 1 ч.л;

• Сіль — 1 ч.л;

• Вода — 300 мл;

• Панірувальні сухарі — 50 г;

• Олія для смаження — 1 л.

Спосіб приготування:

1. Цукіні нарізати кільцями і вирізати серединку, як на відео.

2. Борошно змішати з приправами та водою й перемішати до однорідності.

3. Цукіні занурити спершу в кляр, а потім в панірувальні сухарі і смажити в великій кількості розігрітої олії.

Подавати зі сметанним, або будь-яким іншим улюбленим соусом)

Зберігайте та обов’язково спробуйте, адже це чудова альтернатива звичайним, м’ясним нагетсам.