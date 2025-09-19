Що очікує людство у разі зупинки Землі: вчені дали вражаючий прогноз

Земля обертається навколо своєї осі з колосальною швидкістю — приблизно 1600 кілометрів на годину на екваторі. Якби цей рух раптово зупинився хоча б на секунду, наслідки стали б катастрофічними для планети та всього живого на ній.

За даними Wion, зупинка обертання хоча б на мить призвела б до масових руйнувань. Усе, що не міцно закріплене на поверхні, отримало б різкий поштовх на схід із нищівною силою. Будівлі обвалилися б, а мільйони об’єктів, від транспорту до людей, піддалися б неконтрольованому інерційному руху.

Не менш драматичними були б зміни у світовому океані. Сьогодні завдяки обертанню Землі формується екваторіальний виступ, що змушує воду концентруватися біля екватора. Якщо ж планета зупиниться, ця відцентрова сила зникне, і маси води перемістяться до полюсів. Це спричинить затоплення одних територій і, навпаки, оголення інших, радикально змінюючи берегові лінії.

Зупинка обертання докорінно порушить кліматичні процеси. Зникне звичний цикл дня і ночі: одна частина планети зануриться у постійну темряву, інша буде безперервно освітлена Сонцем. Це викличе екстремальні коливання температур і зробить умови проживання непридатними для більшості видів.

До цього додадуться й геологічні потрясіння: перерозподіл води й масивів суші створить тектонічну напругу, провокуючи потужні землетруси й виверження вулканів. Ще однією небезпекою стане руйнування магнітного поля, яке виникає завдяки динамо-ефекту внаслідок обертання. Без нього планета залишиться беззахисною перед сонячною радіацією, що значно підвищить рівень опромінення на поверхні.

У довгостроковій перспективі людству довелося б шукати способи виживання в умовах радикально зміненого клімату, порушених екосистем і постійної загрози космічного випромінювання.

