Що робити, якщо стало нудно із партнером

Набагато приємніше сумувати за кимось, ніж сумувати поруч із кимось. Це нестерпне, як зубний біль, почуття хоч і не є прямою загрозою шлюбу, але вважається провісником змін до гіршого.

У нашій статті ви знайдете рекомендації, як уникнути нудьги у стосунках, а також зможете пройти тест та зрозуміти, чи сумуєте ви у шлюбі.

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Почему в отношениях становится скучно

Люди встречаются, люди влюбляются, женятся… Сколько надежд они возлагают на брак, сколько планов и желаний мечтают воплотить. Кажется, что романтическая дымка, которой окутаны первые годы совместной жизни, никогда не развеется. Особенно если перед глазами есть неудачный пример.

Проходит 5, 10 или даже больше лет, и формат отношений в браке плавно меняется. На смену огненной страсти в спальне приходит спокойный, а иногда и унылый "семейный" секс. Вместо бурных выяснений отношений и не менее бурных примирений — молчаливое длительное противостояние. Люди притираются друг к другу, знают, чего ожидать. Всё становится предсказуемым и скучным.

Скука убивает семьи не реже, чем измена или несовместимость характеров. От скуки люди делают сумасбродные, несвойственные им поступки. Могут сознательно провоцировать ссоры — не из-за желания что-то доказать, а просто, чтобы встряхнуться, увидеть в глазах партнера хоть какой-то огонек.

Как проявляется скука в отношениях

Начинается все с недостатка энергии: лень делать то, лень делать сё. Супруги постепенно отвыкают стараться ради друг друга. Муж, может, и мог бы подать жене завтрак в постель, но зачем… Жена вроде и готова съездить на рыбалку, но куча дел, некогда. Знакомая ситуация?

Исчезает флирт: милые подшучивания, улыбки, подмигивания, нежные поглаживания и мимолетные поцелуи становятся атавизмом. Всё реже супруги слышат и делают комплименты. Жизнь пары, которая заскучала, напоминает сосуществование на одной территории. Каждый занят своим делом, а общих тем для разговоров становится всё меньше.

Если срочно не изменить сложившийся порядок, наступит выгорание, отношения сойдут на нет. И хорошо, если в этот трудный период не замаячит на горизонте у мужа или жены кто-то поинтереснее. Ведь человек не может долго скучать, он найдет себе занятие. Вот только каким оно будет?

Всё надоело — это нормально?

Находиться на пике эмоционального подъема, как часто бывает в начале любовных отношений, крайне сложно. Эмоциональный ресурс человека не безграничен, рано или поздно чувства остывают. Дальше наступает этап трансформации — или в стабильные (более спокойные) отношения, или в дружбу. Если точек соприкосновения, общих планов и сильных чувств нет, пара распадается. И это совершенно нормально.

Сначала мысль "Мне стало скучно с мужем" пугает. Женщина испытывает чувство вины и не понимает, почему всё это с ней происходит. В липкой паутине самобичевания можно докатиться и до депрессии. Несбывшиеся надежды на безоблачное семейное счастье становятся призраками, которые постоянно напоминают о себе.

Давайте начистоту: случаи сохранения ярких эмоциональных отношений, огненной страсти и новизны в длительном браке не просто редки, а единичны.

Романтика между супругами длится от нескольких месяцев до нескольких лет. Дальше уже все зависит от мужа и жены. Чтобы их отношения не были пресными и скучными, нужно над ними работать.

Представьте поезд. Его разогнали до максимальной скорости и прекратили подачу топлива. Несколько десятков километров он еще проедет по инерции, но скорость будет падать и остановка неизбежна. Так и в браке. Ваша с супругом вина (если уж так сильно хочется найти виновных) не в том, что отношения стали скучными, а в том, что вы с этим ничего не сделали.

Тест "Скучно ли вам в браке?"

Предлагаем вам пройти небольшой тест, который поможет определить, насколько ваши отношения со второй половинкой подвержены скуке. Поставьте "+" за каждое утверждение, которое соответствует истине.

1. У вас нет общих интересов и хобби.

Совместные дела ограничиваются бытом и решением семейных проблем. А отдыхает каждый по-своему.

2. Ваш досуг однообразен.

Это, наверное, самый очевидный признак, что вам скучно в отношениях с мужем/женой. Нет ничего хуже, чем однообразные будни и такие же выходные. Жизнь становится бесконечным бегом по привычному кругу.

3. Количество секса уменьшилось в 2-3 раза по сравнению с первыми годами супружеской жизни.

Сюда же — пресный, безэмоциональный секс (даже с той же частотой, что и раньше).

4. Вместо выяснения отношений, мы прибегаем к подколкам и ехидным интонациям.

Это лишь отдаляет пару от решения конфликтов и противоречий, а также создает невидимый барьер, который со временем будет всё сложнее преодолевать.

5. Мы часто обсуждаем семейные проблемы у людей из нашего окружения.

Так бывает, когда в собственной жизни или трудно разобраться, или вообще невозможно. Проще обсудить кого-то другого, чем проанализировать свои отношения.

6. Нам нравится проводить время порознь.

Раздельный отдых, поездки к родственникам без второй половинки, отсутствие общих друзей — маркеры, которые указывают на скуку в отношениях.

7. Есть темы, которые мы можем обсуждать с кем угодно, но не между собой.

Доверительные отношения — мастхэв для прочного семейного союза. Без этой опции перспектив у пары нет.

8. Я не помню, когда говорила/говорил "люблю" своей второй половинке.

Слова любви сказать очень легко, если в отношениях все отлично. И крайне трудно, если семейный союз пестрит трещинами. Если вы не слышите их от своего супруга/супруги, значит, этому есть причина. Оправдания "не хочу говорить о любви" или "доказываю любовь поступками" — не вариант.

9. Вы не чувствуете его/её поддержку.

Ваши идеи, планы и начинания часто разбиваются о критику от второй половинки. Он (или она) подрезает вам крылья на взлёте.

10. Раньше вы сильно злились из-за действий или слов партнера, а теперь вам всё равно.

Принятие недостатков друг друга — неоднозначное явление. С одной стороны, это отлично, потому что конфликтов в семье становится меньше. А с другой — верный признак того, что вам стало скучно в браке.

Интерпретация результатов

Подсчитайте, сколько плюсов у вас получилось. 3 из 10 — повод насторожиться. Вам скоро станет скучно друг с другом. 4 из 10 — вы уже близки к тому, чтобы заскучать в отношениях с мужем/женой. А 5 из 10 — подтверждение того, что ваш брак отравила скука.

Что делать, если в отношениях скучно

Как писал Ф. Бегбедер, "скука — разновидность страдания". Поэтому жалобы на то, что вам стало скучно в отношениях, вполне можно рассматривать в контексте семейного кризиса. Констатация этого факта и понимание, что скука может привести к нежелательным последствиям — первый и очень важный шаг. Вы уже осознаете, что недовольны положением дел. И наверняка готовы с этим бороться.

Что конкретно вы можете сделать:

Займитесь необычным хобби. Это не обязательно что-то опасное. Главное условие — занятие должно быть интересно и мужу, и жене. Особое внимание к сексуальной сфере. Здорово, если объединяющим делом станут интимные эксперименты. Но не ограничивайтесь только сексом, ведь у пары может быть множество общих интересов.

Это не обязательно что-то опасное. Главное условие — занятие должно быть интересно и мужу, и жене. Особое внимание к сексуальной сфере. Здорово, если объединяющим делом станут интимные эксперименты. Но не ограничивайтесь только сексом, ведь у пары может быть множество общих интересов. Не планируйте то, что можете не планировать. Например, вылазки на природу: за 10 минут решили, собрались и поехали. Такие спонтанные мероприятия обычно запоминаются гораздо лучше, чем тщательно подготовленные. Они обеспечат вам эффект новизны, даже если пройдут по привычному сценарию.

Например, вылазки на природу: за 10 минут решили, собрались и поехали. Такие спонтанные мероприятия обычно запоминаются гораздо лучше, чем тщательно подготовленные. Они обеспечат вам эффект новизны, даже если пройдут по привычному сценарию. Устройте мозговой штурм. Зацепитесь за мысль "мужу со мной скучно", как за руководство к действию. Накидайте список того, чему бы он точно удивился. Например, интересному блюду или вашей новой прическе. Двигайтесь по пунктам этого списка хотя бы раз в неделю.

Зацепитесь за мысль "мужу со мной скучно", как за руководство к действию. Накидайте список того, чему бы он точно удивился. Например, интересному блюду или вашей новой прическе. Двигайтесь по пунктам этого списка хотя бы раз в неделю. Поностальгируйте . Включите музыку, которую вы слушали в период ухаживаний (до брака), почитайте старые сообщения, посмотрите фото. Даже если сегодня вам не о чем поговорить, то воспоминания о прошлом подскажут темы для задушевной беседы.

. Включите музыку, которую вы слушали в период ухаживаний (до брака), почитайте старые сообщения, посмотрите фото. Даже если сегодня вам не о чем поговорить, то воспоминания о прошлом подскажут темы для задушевной беседы. Встретьте рассвет вместе. Для пар, которые много лет живут вместе, такие развлечения — из ряда фантастики. Не придумывайте отговорки. Лучше спланируйте вашу ночь так, будто готовитесь к самому романтическому свиданию в жизни. Хорошенько выспитесь накануне и отправляйтесь гулять по городу. Не жалейте ног! Встретьте рассвет в каком-то красивом месте. Такой необычный отдых добавит вашим отношениям беззаботности, легкости.

Для пар, которые много лет живут вместе, такие развлечения — из ряда фантастики. Не придумывайте отговорки. Лучше спланируйте вашу ночь так, будто готовитесь к самому романтическому свиданию в жизни. Хорошенько выспитесь накануне и отправляйтесь гулять по городу. Не жалейте ног! Встретьте рассвет в каком-то красивом месте. Такой необычный отдых добавит вашим отношениям беззаботности, легкости. Один вечер в неделю — для вас. Как бы вы ни были заняты работой, детьми, бытом, как минимум один вечер в неделю должен быть только ваш. Если есть возможность, отправьте детей к бабушке или наймите няню. Проведите это время качественно — не в гаджетах или перед ТВ-экраном, а друг с другом.

Как бы вы ни были заняты работой, детьми, бытом, как минимум один вечер в неделю должен быть только ваш. Если есть возможность, отправьте детей к бабушке или наймите няню. Проведите это время качественно — не в гаджетах или перед ТВ-экраном, а друг с другом. Обновите спальню. Вещи, которые нас окружают, становятся привычной средой обитания. Но если вам скучно жить с мужем, то оставьте его пока в покое — займитесь интерьером. Во-первых, уберите или "сломайте" телевизор возле кровати. Во-вторых, измените освещение в сторону интимного полумрака. В-третьих, установите акустическую систему — сможете заниматься любовью под романтическую музыку в качественном звучании. Добавьте красок в интерьер, если раньше он был блеклым, невыразительным. Или, наоборот, снизьте интенсивность цветов за счет однотонного текстиля. Ваша задача — обеспечить эффект новизны в месте, где вы с мужем находитесь одни.

Вещи, которые нас окружают, становятся привычной средой обитания. Но если вам скучно жить с мужем, то оставьте его пока в покое — займитесь интерьером. Во-первых, уберите или "сломайте" телевизор возле кровати. Во-вторых, измените освещение в сторону интимного полумрака. В-третьих, установите акустическую систему — сможете заниматься любовью под романтическую музыку в качественном звучании. Добавьте красок в интерьер, если раньше он был блеклым, невыразительным. Или, наоборот, снизьте интенсивность цветов за счет однотонного текстиля. Ваша задача — обеспечить эффект новизны в месте, где вы с мужем находитесь одни. Сделайте смелый шаг. Такой, какого ваша половинка точно не ожидала. Например, купите билеты на курорт, отпросите мужа/жену у начальства, договоритесь о няне для детей и махните на пару дней к морю. Такой сюрприз поможет обновить отношения, сдвинуть их с привычной колеи.

Еще один совет людям, заскучавшим в браке, — меняйтесь. Меняйте себя, свои привычки, внешний вид, предпочтения. Даже самый невнимательный партнер оценит эти метаморфозы и, возможно, его тоже подхватит "ветер перемен", разгоняющий скуку.