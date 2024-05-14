Чим же насправді годували людей у СРСР

Так, друзі — сьогодні буде велика і цікава посада про те, чим насправді годували людей у СРСР. Мені чесно кажучи вже набридли всі ці вигадки фанатів СРСР, які на форумах, у своїх таємних телеграм-каналах а також у коментарях у моєму блозі час від часу скрикують про те, як же добре жилося в СРСР — мовляв, людей там годували тільки натуральними і перевіреними продуктами, а всі сучасні продукти та рецепти не йдуть у жодне порівняння з радянськими.

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Разумеется — всё это сплошные мифы. СССР был нищебродской страной с качеством жизни на уровне осталых стран Третьего мира, и качество питания в нём было точно таким же. Нормальных продуктов либо не было вообще, либо они были жутким дефицитом — и чтобы их "достать" — нужно было остаивать гигантские очереди. И как итог — вся советская кухня состояла из попыток приготовить что-то более-менее приличное из того, что удалось "достать".

Итак, в сегодняшнем посте — подробный рассказ о том, чем же на самом деле кормили людей в СССР.

Магазинная еда в СССР.

Начнём, пожалуй, с советской магазинной еды, так как в СССР большинство граждан всё же питалось дома, а не в столовых или в кафе — даже если вы каждый день обедали в заводской столовой, то всё равно завтракали и ужинали дома, да и на выходных обедали дома тоже.

Что можно было купить в совковом гастрономе? Фанаты СССР разливаются соловьиными трелями о двух сотнях сотов колбасы — но на самом деле ассортимент магазинной еды был в совке крайне бедным. Начнём с того, чего было в достатке — в СССР всегда было много хлеба, что подавалось советской властью как невероятное достижение и у хлеба в СССР даже существовал отдельный культ. Совковый магазинный хлеб (особенно вдали от крупных городов) представлял собой очень невкусный кислый "кирпич" с плохо пропеченным мякишем серо-зеленоватого цвета — в белорусских деревнях восьмидесятых годов такой хлеб покупали на корм свиньям. Вот тут на фото запечатлён как раз такой хлеб:

Что в гастрономах продавалось ещё? В изобилии были различные уксусные консервы вроде каких-нибудь маринованных огурцов, в хороших столичных магазинах могли быть банки венгерских консервов GLOBUS. Ещё могли быть металлические банки с какой-нибудь перловкой с мясом или килькой в томате. Изобилие консервов на советских прилавках объясняется тем, что они были частью той самой советской "оборонки" и входили в состав солдатских сухих пайков — военная промышленность была наверное единственным, что хоть как-то работало в СССР.

В общем — прилавки советских магазинов выглядели как-то так, на фото ниже — кадр из советского фильма "Сто грамм для храбрости", который был снят аж в 1976 году — задолго до Перестройки и "лихих девяностых", в которых проклятые либерасты развалили Великую Страну:

Если говорить про колбасу — то нормальная колбаса в советские годы всегда была дефицитом. На фото ниже показан кадр из фильма "Москва слезам не верит", на котором Катерина бросается к только что выкаченной из подсобки тележке с какой-то жирной варёной колбасой и хватает оттуда кусок — лишь потом разглядывая, что именно ей удалось "достать". Это рефлексы, которые были выработаны годами жизни при дефицитие.

Что у нас остаётся ещё? Нормального мяса в совке не было — народ покупал какие-то костлявые куски с жилами, с которых срезались небольшие кусочки мяса и мясорубкой перекручивались на котлеты. Куры были невероятным дефицитом — "достать" замученную и измочаленную сине-желтую тушку советской худосочной курицы считалось большой удачей. В вечно воняющих луково-капустным амбре советских овощных магазинах была только подмороженная карошка, землистая морковка, подгнившая и подёрнутая чёрной плесенью капуста и тот самый подгнивший лук.

Ещё в магазинах продавались яйца, разбавленная разливная сметана, молоко и кефир в бутылках, перловая и гречневая каши, какие-нибудь макароны и сублимированные супы — которые, кстати, тоже входили в состав армейских сухпайков. Собственно, вот это практически и всё.

На снимке ниже очень точно запечатлён продуктовый набор типичной советской семьи, с которым возвращались из магазина в 90% случаев — тот самый кислый зелёный хлеб "кирпич", два-три десятка яиц, несколько банок консервов (какой-нибудь вонючий рассольник "Ленинградский"), пару бутылок молока и скорее всего разливная сметана в бидончике.

"Ах, как хорошо жилось в Союзе!" — вскрикивают фанаты СССР, укладывая в багажник автомобиля пакеты с пятью видами одной только колбасы, тремя видами рыбы, креветками и крабами, швейцарским шоколадом, испанским вином, йогуртами и свежими тропическими фруктами — "Зато в той стране была духовность!".

Еда в советских столовых.

Нук ладно, скажете вы — домашняя еда была так себе, приготовить её толком было не из чего, ели макароны с остатками вчерашних сосисек — но может быть в столовых-то дело было получше? Там же было всё для народа, ведь верно? Ведь правильно?

На самом деле столовская советская еда была ненамного лучше всего того, что можно было купить в советских магазинах — так как готовилась она ровно из тех же продуктов. Кроме того — советские столовые существовали в среде, в которой не было конкуренции, а значит работали так сказать на минимальных оборотах по извечному советскому принципу "зачем стол сервировать — и так сожрут!".

Меню средней советской столовой было примерно таким — из супов могли быть щи из кислой капусты, борщ или какой-нибудь рассольник, суп гороховый, а также какой-нибудь молочный суп с рисом или вермишелью. На нормальные домашние борщи с зажарочкой и на косточке это было похоже мало — советские столовские супы хорошо соответствовали поговорке "щи — хочешь ешь, хочешь х... полощи".

На второе давали какие-нибудь жирные котлеты, процентов на 60 состоящие из хлеба, а на остальные 40 — из перетёрных на мясорубке жил, щедро сдобренных чесноком (для отбития запаха несвежего мяса). Могли также быть и рыбные котлеты из рыбного фарша — они всегда горчили и были напичканы обломками рыбных косточек. На гарнир были каши, макароны и пюре. Салаты и овощи были крайне редкими — в лушем случае могли порезать капусту и морковку и полить сверху маслом, ну или сделать винегрет из вареной свеклы и картошки.

В общем и целом — совковая столовская еда была в полном смысле "казённой" — крайне неаппетитной, жирной и невкусной. Я хорошо запомнил советский детский садик с его едой, от кторой нас там периодически рвало — настолько невкусно и неаппетино это всё было приготовлено. Добавье к этому жирные подносы со сколами, металлические тарелки, алюминиевые вилки с зубцами, изогнутыми под самыми причудливыми углами — и вы хорошо представите, на что были похожи советские столовые и еда в них.

Рацион советского человека. Эпилог.

И вот мы подходим к самому интересному — типичному ежедневному рациону советского человека. Как вы уже поняли — с продуктами в СССР всё было очень плохо, и касалось это как магазинов, так и столовых — достать что-то более-менее приличное было достаточно сложно. Что самое смешное и одновременно жуткое — бедное и неправильное питание в СССР прививали как норму с раннего детства. Вот пример рациона "типичного советского человека" из пропагандистской детской книги "Родная речь":

Обратите внимание, что нарисовано на картинке. Какая-то холодная неаппетитная каша (скорее всего, манка) с утра и стакан чая с пирогом. На обед — какая-то баланда с плавающими бляшками жира, на второе — две те самые столовские котлеты и маленький огурчик (даже не целый, а половинка — остальное на Новый год). На ужин — несчастная тоскливая яичница и хлеб с маслом. Всё! Никакого салатика, нормального десерта, никакого более-менее сложного блюда, ничего из того, что вообще можно назвать кулинарией — просто какой-то тюремно-больничный набор для поддержания жизнедеятельнсти.

Собственно — вот такие картинки и нужно показывать всем любителям СССР, которые сильно мечтают туда вернуться — иногда советские книжки показывали эту реальность намного лучше, чем любой из моих критических постов...

Такие дела.