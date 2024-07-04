Чим у липні підживити малину, щоб було багато ягід

Саме зараз є чудова нагода покращити якість та збільшити врожайність малини за допомогою підживлення. Які добрива варто використовувати в липні розповідає команда UAportal спільно з ТСН.

Підживлення для малини в липні

Курячий послід. Досвідчені дачники одностайно вважають, що цей засіб є найефективнішим для підвищення врожайності малини.

Для приготування добрива потрібно: один кілограм курячого посліду залити відром води та настоювати 48 годин. Після цього розчин розводять у 30 літрах води.

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Борна кислота. Цей засіб допомагає зміцнити зав’язі, що значно підвищує врожай.

Приготування підживлення вкрай легко: два грами борної кислоти розчиняють у відрі води та відразу підживлюють рослину.

Гумат калію з золою. Це підживлення дозволяє без зайвих зусиль значно підвищити врожайність малини.

Рецепт підживлення: у 10 літрах води розчиняють склянку просіяного попелу і додають 50 мл гумату калію. Підживлювати рослини можна одразу після приготування розчину.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим не можна підживлювати малину.

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