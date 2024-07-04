Чем в июле подкормить малину, чтобы было много ягод

Именно сейчас есть прекрасная возможность улучшить качество и увеличить урожайность малины с помощью подкормки. Какие удобрения следует использовать в июле рассказывает команда UAportal совместно с ТСН.

Подкормка для малины в июле

Куриный помет. Опытные дачники единодушно считают, что это средство является самым эффективным для повышения урожайности малины.

Для приготовления удобрения нужно: один килограмм куриного помета залить ведром воды и настаивать 48 часов. После этого раствор разводят в 30 литрах воды.

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Борная кислота. Это средство помогает укрепить завязи, что значительно повышает урожай.

Приготовление подкормки крайне легко: два грамма борной кислоты растворяют в ведре воды и сразу подкармливают растение.

Гумат калия с золой. Эта подкормка позволяет без лишних усилий значительно повысить урожайность малины.

Рецепт подкормки: в 10 литрах воды растворяют стакан просеянной золы и добавляют 50 мл гумата калия. Подкармливать растения можно сразу после приготовления раствора.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем нельзя подкармливать малину.

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