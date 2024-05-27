Чим підживлювати моркву, щоб вона виросла великою та солодкою
Морква - це не лише смачний овоч, але й джерело корисних вітамінів та мікроелементів. Щоб отримати багатий урожай великих і солодких коренеплодів, важливо знати, коли і чим підживлювати моркву. Досвідчені городники щедро діляться своїми секретами та рецептами, які допоможуть вам виростити чудову моркву навіть у найнеродючіший рік.
Дотримуючись цих простих порад та рецептів з сайту ТСН, ви зможете виростити багатий урожай великої, солодкої та корисної моркви!
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Коли підживлювати моркву?
Для інтенсивного зростання та формування великих і солодких коренеплодів моркві необхідні такі елементи: азот, калій, бор і фосфор. Їх можна отримати з готових комплексних добрив або приготувати власноруч з органічних компонентів. Більшість досвідчених городників обирають органічні добрива, адже вони екологічно чисті, безпечні для ґрунту та не впливають на смакові якості овочів.
Схема підживлення моркви:
- Перше підживлення: під час сівби.
- Друге підживлення: після появи перших сходів.
- Третє підживлення: через 2 тижні після другого підживлення.
- Четверте підживлення: за 10 днів до збирання врожаю.
Чим підживлювати моркву після сходів?
Перше підживлення:
- Коли: через 2 тижні після появи сходів, коли на моркві буде 3-4 листочки.
- Чим:
- Зола: можна використовувати як у сухому вигляді, так і у вигляді розчину. Для приготування розчину 100 г золи розведіть у 10 л води, настоюйте 10 годин, потім полийте розчином проростки під корінь.
- Йод: 20 крапель йоду розведіть у 10 л води, полийте розчином грядку з морквою в міжрядді.
- Курячий послід: 1 частину свіжого курячого посліду розведіть у 10 частинах води, дайте настоятися 10-12 годин, щоб вивітрився аміак. Потім 1 частину отриманого розчину розведіть у 10 частинах води, настоюйте ще 12 годин і полийте моркву в міжрядді.
- Настій із бур'янів: 2 частини свіжих бур'янів (кропива, кульбаба, лопух, полин) подрібніть, залийте 3 частинами води, настоюйте 3 дні на сонці, періодично помішуючи. Коли рідина перестане пінитися, розведіть її з водою у пропорції 1:10 і полийте моркву.
Пам'ятайте:
- Перед поливом ґрунт добре зволожити.
- Не рекомендується поливати моркву холодною водою.
- Не перегодовуйте рослини, дотримуйтесь рекомендованого дозування добрив.
- Регулярно прополювайте грядки та видаляйте бур'яни.
- Розпушуйте ґрунт після поливу.
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