Чим обробити огірки від павутинного кліща
Сезон молодих огірків у розпалі, але радість збору врожаю може затьмарити поява павутинного кліща – підступного шкідника, який шкодить не лише огіркам, але й томатам та баклажанам.
Авторка YouTube-каналу "Півтори сотки" ділиться досвідом, як розпізнати павутинного кліща та врятувати свої рослини.
Як розпізнати шкідника?
Павутинний кліщ – мікроскопічний шкідник, якого неозброєним оком не видно. Його розмір сягає лише 0,5 мм. Проте його присутність на огірках видають характерні ознаки:
- Дрібні жовті або білі плями на листі. З часом ці плями розростаються, утворюючи великі уражені ділянки.
- Павутина на тильній стороні листя. Це вірна ознака того, що рослина атакована павутинним кліщем.
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Методи боротьби:
Бактеріальні препарати: Актофіт, Фітоверм. Ці біологічні засоби безпечні для людей та бджіл, але ефективні проти павутинного кліща. Їх рекомендується використовувати, якщо масовий збір огірків ще не розпочався.
Народні засоби:
- Настій господарського мила: 200 г мила натерти, розчинити у 5-6 л теплої води, ретельно перемішати та обприскати рослини з обох боків листя.
- Настій лушпиння цибулі: 200 г лушпиння залити 5-6 л води, настояти 7 днів, потім профільтрувати та обприскати уражені рослини.
- Настій коренів кульбаби: 200 г подрібнених коренів залити 1 л води, настояти 5 днів, потім профільтрувати та обприскати рослини.
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