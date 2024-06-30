Чим обробити огірки від павутинного кліща

Сезон молодих огірків у розпалі, але радість збору врожаю може затьмарити поява павутинного кліща – підступного шкідника, який шкодить не лише огіркам, але й томатам та баклажанам.

Авторка YouTube-каналу "Півтори сотки" ділиться досвідом, як розпізнати павутинного кліща та врятувати свої рослини.

Як розпізнати шкідника?

Павутинний кліщ – мікроскопічний шкідник, якого неозброєним оком не видно. Його розмір сягає лише 0,5 мм. Проте його присутність на огірках видають характерні ознаки:

Дрібні жовті або білі плями на листі. З часом ці плями розростаються, утворюючи великі уражені ділянки.

З часом ці плями розростаються, утворюючи великі уражені ділянки. Павутина на тильній стороні листя. Це вірна ознака того, що рослина атакована павутинним кліщем.

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Методи боротьби:

Бактеріальні препарати: Актофіт, Фітоверм. Ці біологічні засоби безпечні для людей та бджіл, але ефективні проти павутинного кліща. Їх рекомендується використовувати, якщо масовий збір огірків ще не розпочався.

Народні засоби:

Настій господарського мила: 200 г мила натерти, розчинити у 5-6 л теплої води, ретельно перемішати та обприскати рослини з обох боків листя.

200 г мила натерти, розчинити у 5-6 л теплої води, ретельно перемішати та обприскати рослини з обох боків листя. Настій лушпиння цибулі: 200 г лушпиння залити 5-6 л води, настояти 7 днів, потім профільтрувати та обприскати уражені рослини.

200 г лушпиння залити 5-6 л води, настояти 7 днів, потім профільтрувати та обприскати уражені рослини. Настій коренів кульбаби: 200 г подрібнених коренів залити 1 л води, настояти 5 днів, потім профільтрувати та обприскати рослини.

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